Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas

Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem, cukrovkou a obezitou.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V případě infarktu dojde k ucpání jedné z věnčitých tepen, které zásobují srdce krví, a postižená část srdečního svalu začne odumírat. Člověk pociťuje bolest na hrudníku a u srdce, která se rozšiřuje dále do těla. Potřebuje rychlou lékařskou pomoc.

Pivní břicho ohrožuje srdce. Riziko přichází dřív, než se objeví příznaky

Při chronickém srdečním selhání je srdce z nějakého důvodu zesláblé, a proto dlouhodobě nezvládá tělo zásobovat dostatečným množstvím krve, živin a kyslíku. Prodělaný infarkt a onemocnění věnčitých cév jsou jednou z příčin srdečního selhání.

Choďte pravidelně na kontroly

Lékaři dnes umějí léčit nemoci, na které se před několika desítkami let umíralo. Jedním z příkladů nemoci, která byla kdysi smrtelná, ale dnes se lékařům daří pacienty ve většině případů zachránit, je infarkt myokardu.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Čím více pacientů s infarktem lékaři vyléčí, tím více je ovšem lidí, u nichž se může rozvinout chronické srdeční selhání. To lze kontrolovat, základem ale je dostat se včas do lékařské péče. Srdeční selhání nelze zcela vyléčit, ale jeho včasné odhalení dává možnost prožít kvalitní a dlouhý život.

Nepodceňujte žádné příznaky

V případě infarktu srdce nemá dostatek krve a problémy se tak projeví přímo u něj. Nemocný, jehož srdeční svalovina není dostatečně zásobena a odumírá, pociťuje bolest u srdce nebo na hrudníku, která neodeznívá. Bolest trvá dlouho, přestože jsme v klidu, a může se rozšiřovat dále do hrudníku, krku či horních končetin.

U srdečního selhání je srdce oslabené a nezvládá plnit svou funkci. Jak srdce slábne, dochází energie postupně celému tělu. Omezené množství krve, které postižené srdce rozvede po těle, jde primárně k životně důležitým orgánům, nedostává se ale svalům a naopak se hromadí tam, kde nemá.

Čtyři rady, jak udržet zdravé srdce i cévy a prodloužit si život

Příznaky jsou tak méně nápadné než v případě infarktu. Potíže spojené s onemocněním se mohou zprvu projevovat při větší námaze, třeba při sportu.

S postupem času ale i při běžných aktivitách, jako je třeba chůze. Srdci totiž postupně docházejí síly. Pacienti pro příznaky často hledají jiná odůvodnění, vnímají je odděleně a nepropojí je do jedné diagnózy. Například únavu a vyčerpání již při malé zátěži zaměňují za přepracovanost, oteklé kotníky spojují s věkem či s cestováním.

Změna životního stylu podpoří léčbu

Při srdečním selhání tělo zadržuje tekutiny, proto je dobré méně pít – maximálně dva litry vody za den (včetně polévek, zmrzliny, ovoce apod.). Také je důležité omezit solení, protože sodík obsažený v soli způsobuje, že tělo zadržuje vodu. Sůl je možné nahradit bylinkami a kořením.

Zdravá strava je při tomto onemocnění skutečně klíčová. Srdci prospívá, když nemocní jedí častěji menší porce. V podstatě neslučitelné je při tomto onemocnění kouřit a pít větší množství alkoholu. Spolu s lékařem je dobré si naordinovat tu správnou porci pohybu. Stejně jako pro ostatní svaly pro ten srdeční je pohyb prospěšný – třeba jen v podobě krátké procházky.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

Rio de Janeiro opět hýřilo barvami.

Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

Nejdřív hubnutí a pak nutná operace. Žena se změnila k nepoznání

Když změna, tak pořádná. Tímto heslem se žena řídila.

Když měla čtyřiadvacetiletá Elliemay Sherwinová své „nejtěžší“ období, vážila sto šedesát kilogramů. Pak jí lékaři řekli, že s takovou nadváhou nikdy nebude mít potomky. To ji natolik vyděsilo, že se...

Vitamin D je sluneční zázrak. V zimě hledejte zdroje v lednici

Losos s lehkým zeleninovým salátkem

Kdy naposledy jste se zamýšleli nad vitaminem D? Zatímco v létě si ho načerpáme skrze sluneční paprsky, v zimě je to trochu složitější. Češi často trpí jeho nedostatkem, právě proto si teď zaslouží...

1. března 2026

Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem,...

1. března 2026

Když je pleť na nervy. Stres se podepisuje i na naší pokožce

Ilustrační snímek

Věděla jste, že jsou kůže a nervová soustava velmi úzce propojené? Stres, emoční přetížení, nedostatek spánku i dlouhodobé napětí se tak velmi rychle projeví na kvalitě pokožky. Poradíme vám, jak o...

1. března 2026

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

Premium
ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

1. března 2026

Nadějné lásky slavných, které skončily rozvodem

Něco končí, ale něco krásného zase začíná.

Každá láska se na počátku jeví jako jedinečná a ta, která vše ustojí. Ne vždy se však vyplní představy o nekonečném vztahu a své o tom vědí i známé osobnosti, které mnohdy k rozvodu dospěly po...

1. března 2026

Dvoumilimetrový nádor rozjede hormony tak, že pacienta zničí, líčí neurochirurg

Premium
Václav Masopust

Operuje nádory u mozkového kmene, kde nesmí sáhnout vedle ani o milimetr. Vypíná bolest pomocí elektrod a zároveň přemýšlí o duši jako o anténě. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust...

28. února 2026

Romantika v dlouhodobém vztahu. Nákup kytek si spojte třeba s návštěvou benzinky

Premium
ilustrační snímek

V kabelce schováváte harlekýnku, v playlistu vám vyskakují balady od Eda Sheerana, v audioknihovně máte předplacenou sekci Romantika nebo Erotika? Pozor, vztahoví kouči se už shodli, že nadměrná...

28. února 2026

Žena je na vozíku a odnosila trojčata, pět dětí s manželem zvládají hravě

Stephanie Woodwardová

Stephanie a Ryan Woodwardovi z New Yorku oba k životu potřebují invalidní vozík, jinak by se nemohli samostatně pohybovat. Nefungují jim dolní končetiny a toto je jediná cesta pro jejich pohyb. Svůj...

28. února 2026  10:54

Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpět do hry

Pro JFK mladšího byla typická kvalitní krejčovina a dokonale padnoucí obleky....

Nikdo nenosil čepici s kšiltem tak jako John F. Kennedy Jr. Právě jeho výrazný módní styl, ale také jeho tragický příběh znovu ožívá díky seriálu Love Story. Byla Kennedyho láska ke kulichům a...

28. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Mají rádi lidi, ale v davu jsou za outsidery. Seznamte se s otroverty

Premium
Ilustrační snímek

Máte rádi lidi a kontakt s nimi, ale davy a hromadné hurá akce nesnesete? Vyhledáváte blízkost, ale mezi lidmi si přijdete jako naprostý outsider? Možná jste otroverti. Nová charakteristika...

28. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Proč nás emoce nutí jíst? I tento hlad můžete zvládnout

Ilustrační fotografie

Nejíme jen proto, že máme hlad. Často saháme po jídle ve chvíli smutku, stresu nebo únavy. Emoční pojídání a mlsání uklidní jen na chvíli – a pak zanechá výčitky i další kila navíc. Co s tím?

28. února 2026

Jak správně dýchat a zvládat stres: techniky, které fungují

Ilustrační fotografie

Dech je základní životní funkcí, přitom jen máloco nám připadá jednodušší a samozřejmější než dýchání. Záleží na něm ale víc, než si myslíme – špatné dýchání může způsobit mnohé zdravotní komplikace.

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.