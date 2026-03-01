V případě infarktu dojde k ucpání jedné z věnčitých tepen, které zásobují srdce krví, a postižená část srdečního svalu začne odumírat. Člověk pociťuje bolest na hrudníku a u srdce, která se rozšiřuje dále do těla. Potřebuje rychlou lékařskou pomoc.
Při chronickém srdečním selhání je srdce z nějakého důvodu zesláblé, a proto dlouhodobě nezvládá tělo zásobovat dostatečným množstvím krve, živin a kyslíku. Prodělaný infarkt a onemocnění věnčitých cév jsou jednou z příčin srdečního selhání.
Choďte pravidelně na kontroly
Lékaři dnes umějí léčit nemoci, na které se před několika desítkami let umíralo. Jedním z příkladů nemoci, která byla kdysi smrtelná, ale dnes se lékařům daří pacienty ve většině případů zachránit, je infarkt myokardu.
Čím více pacientů s infarktem lékaři vyléčí, tím více je ovšem lidí, u nichž se může rozvinout chronické srdeční selhání. To lze kontrolovat, základem ale je dostat se včas do lékařské péče. Srdeční selhání nelze zcela vyléčit, ale jeho včasné odhalení dává možnost prožít kvalitní a dlouhý život.
Nepodceňujte žádné příznaky
V případě infarktu srdce nemá dostatek krve a problémy se tak projeví přímo u něj. Nemocný, jehož srdeční svalovina není dostatečně zásobena a odumírá, pociťuje bolest u srdce nebo na hrudníku, která neodeznívá. Bolest trvá dlouho, přestože jsme v klidu, a může se rozšiřovat dále do hrudníku, krku či horních končetin.
U srdečního selhání je srdce oslabené a nezvládá plnit svou funkci. Jak srdce slábne, dochází energie postupně celému tělu. Omezené množství krve, které postižené srdce rozvede po těle, jde primárně k životně důležitým orgánům, nedostává se ale svalům a naopak se hromadí tam, kde nemá.
Příznaky jsou tak méně nápadné než v případě infarktu. Potíže spojené s onemocněním se mohou zprvu projevovat při větší námaze, třeba při sportu.
S postupem času ale i při běžných aktivitách, jako je třeba chůze. Srdci totiž postupně docházejí síly. Pacienti pro příznaky často hledají jiná odůvodnění, vnímají je odděleně a nepropojí je do jedné diagnózy. Například únavu a vyčerpání již při malé zátěži zaměňují za přepracovanost, oteklé kotníky spojují s věkem či s cestováním.
Změna životního stylu podpoří léčbu
Při srdečním selhání tělo zadržuje tekutiny, proto je dobré méně pít – maximálně dva litry vody za den (včetně polévek, zmrzliny, ovoce apod.). Také je důležité omezit solení, protože sodík obsažený v soli způsobuje, že tělo zadržuje vodu. Sůl je možné nahradit bylinkami a kořením.
Zdravá strava je při tomto onemocnění skutečně klíčová. Srdci prospívá, když nemocní jedí častěji menší porce. V podstatě neslučitelné je při tomto onemocnění kouřit a pít větší množství alkoholu. Spolu s lékařem je dobré si naordinovat tu správnou porci pohybu. Stejně jako pro ostatní svaly pro ten srdeční je pohyb prospěšný – třeba jen v podobě krátké procházky.
