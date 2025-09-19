Dědičné dispozice sice nezměníte, ale jiné rizikové faktory odstranit můžete. Důležitou součástí prevence jsou změny v životním stylu: zdravě jíst, pravidelně se hýbat, seknout s kouřením a alkoholem. To všechno pomůže předcházet rozvoji kardiovaskulárních chorob i případné mrtvici nebo infarktu, uvádí magazín Healthline.
Které kroky můžete udělat už dnes?
Nemoci srdce u žen. Rizikem jsou hormony, antikoncepce i životní styl
1 Zorientujte se v rizicích
Pokud se ve vaší rodině vyskytly srdeční choroby, není nutné malovat čerta na zeď. Ale je dobré si udělat obrázek o možných rizicích. Ne všechna taková onemocnění přitom mají původ v genech. Mezi ta potenciálně dědičná patří určité druhy srdeční arytmie, některá onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie) nebo familiární hypercholesterolemie. Ta souvisí s vyšší hladinou tzv. špatného cholesterolu.
S možnými riziky vám nejlépe poradí lékař. Potřebuje proto mít přehled o historii nemocí ve vaší rodině, ale zohlední taky individuální faktory, jako je váš věk, krevní tlak, hladina cholesterolu či životní styl. Některé dispozice se také dají ověřit genetickými testy.