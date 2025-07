Hitparáda nejlepších jídel pro vaše srdce Listová zelenina: Většina salátů obsahuje vitamin K, který povzbuzuje pevnost a průchodnost cév. Zároveň vykazuje protizánětlivé účinky a chrání srdce před poškozením. Nezapomeňte proto čas od času schroupat pořádnou porci římského či ledového salátu. Výbornou volbou bude také rukola, špenát nebo polníček. Bobule: Vsaďte na borůvky, maliny, jahody a ostružiny. Toto drobné ovoce skýtá silné antioxidanty na obranu vašich buněk před poškozením a záněty. Přidejte si tuto nízkotučnou dobrotu třeba jako přísadu do jogurtu. Avokádo: Je to kalorická bomba, nabídne vám ovšem zvýšenou dávku draslíku, který reguluje srdeční rytmus a snižuje krevní tlak, čímž odlehčuje srdci. Avokádo je báječné do salátu, na toust nebo coby přísada do pomazánek. Hořká čokoláda: Přestože je to sladkost, může být i zdravá. Musí se však jednat o verzi s vysokým podílem kakaa. Mlsání čokolády snižuje krevní tlak a slouží jako prevence proti zúžení tepen. Užijte si ji proto v rozumném množství. Fazole: Ač vyžadují dlouhou přípravu, na váš jídelníček určitě patří. Je o nich známo, že jsou bohaté na rozpustnou vlákninu regulující hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Díky náloži draslíku představují prima jídlo, které podpoří srdeční činnost. Rajčata: Skrývají silný antioxidant lykopen, který zaštítí buňky před oxidačním stresem a snižuje riziko srdečních onemocnění. Pro tělo je lépe vstřebatelný ve formě produktů ze zpracovaných rajčat. Při vaření proto využijte kečup, pyré či rajský protlak.