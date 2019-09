Co mají společného ječmen, avokádo a oříšky? Prospívají našemu srdci

Oves a ječmen

„Oves a ječmen obsahují speciální typ rozpustné vlákniny zvané beta-glukan, který má řadu výhod pro zdraví srdce a celého organismu,“ vysvětluje Robert Segal, kardiolog a zakladatel centra Manhattan Cardiology.

„Beta-glukan se váže na žlučové kyseliny a cholesterol ve střevech a brání jejich vstřebávání do těla. Takže pokud máte vysoký cholesterol, bylo by vhodné ovesné vločky pravidelně zařadit do snídaně,“ radí. Beta-glukany se nacházejí také v mořských řasách či v pekařských kvasnicích.