Potraviny, které prospějí vašemu srdci. Dejte si borůvky, kapustu i kávu

Výzkumy prokázaly, že se správnými potravinami si zachováte lepší kondici a zdraví. Zní to báječně a co víc, ona je to dokonce pravda. Když budete jíst správné potraviny, ochráníte tím své srdce a snížíte riziko infarktu. Proč tomu tak je?