Četné vědecké studie ukázaly, že srdci prospívá přiměřené pití kávy. Vy jste prý v počtu denně vypitých šálků kávy mezi kardiology rekordmanem…
Vliv kávy na srdce nijak zvlášť nestuduju, i když princip jejího působení na zdraví mne zajímá. A ano, už více než deset let vypiju denně deset až patnáct káv, což je opravdu hodně. Jen co přijdu na sál, hned si dávám kafe. A zatím žádné problémy nemám. (směje se)
Neříkám, že jsou náhražky kouření úplně nevinné, ale procentuálně je jejich škodlivost daleko nižší, tak kolem 7 % oproti 100 % z klasických cigaret. A zákazy nikoho nemotivují, musí se na to jít přes peníze, odvykání od klasického kouření se musí lidem vyplatit.