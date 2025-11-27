Fibrilaci síní by mohli v celé EU brzy léčit českým systémem, líčí kardiolog Neužil

Petr Neužil

Lubor Černohlávek
  20:00
Čeští lékaři se postarali o malou revoluci v léčbě poruch srdce, protože vyvinuli nový typ katétru pro rychlejší a šetrnější zákroky, který se navíc umí přizpůsobit tvaru srdce. „Jde o průlom české technologie do světové medicíny. Díky tomu jsme v léčbě fibrilací síní, jež trápí miliony lidí, o velký krok před ostatními,“ říká světově uznávaný kardiolog Petr Neužil.

Lékaři Česka

Četné vědecké studie ukázaly, že srdci prospívá přiměřené pití kávy. Vy jste prý v počtu denně vypitých šálků kávy mezi kardiology rekordmanem…
Vliv kávy na srdce nijak zvlášť nestuduju, i když princip jejího působení na zdraví mne zajímá. A ano, už více než deset let vypiju denně deset až patnáct káv, což je opravdu hodně. Jen co přijdu na sál, hned si dávám kafe. A zatím žádné problémy nemám. (směje se)

Neříkám, že jsou náhražky kouření úplně nevinné, ale procentuálně je jejich škodlivost daleko nižší, tak kolem 7 % oproti 100 % z klasických cigaret. A zákazy nikoho nemotivují, musí se na to jít přes peníze, odvykání od klasického kouření se musí lidem vyplatit.

Lékaři Česka

