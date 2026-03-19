Ten je před kornatěním tepen po určitou dobu chrání, avšak tato původní evoluční výhoda se s prodlužujícím se věkem žen stává rizikovou. Pak pro ně mohou být potenciálně nebezpečné i některé druhy antikoncepce. Jak vybrat tu správnou?
Říká se, že všechny hříchy mládí ve smyslu prohřešků vůči zdravému životnímu stylu se sčítají a jednou mohou promluvit v podobě nějaké nemoci. V jakém věku se takzvaně láme chleba v případě kardiovaskulárních onemocnění? Existuje taková věková hranice?
Ano, takovou arbitrární hranicí, kdy vstupujeme do „minového pole“ kardiovaskulárních příhod, je u mužů věk čtyřicet pět let. Ženy ji mají o deset let později, tedy okolo pětapadesáti let věku. Ale jak jste sama před chvílí říkala, ty hříchy a někdy i genetika nás mohou posouvat oběma směry. My se samozřejmě zajímáme spíše o ten směr posunu rizika do mladších věkových skupin.
Kuřačka, která vykouří víc než tři cigarety denně pravidelně déle než tři měsíce, je sama o sobě už velmi riziková.