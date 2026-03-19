Poruchy srdečního rytmu, odborně arytmie, patří mezi časté kardiologické potíže. Srdce může bít příliš rychle, nepravidelně nebo naopak pomalu. Pro některé pacienty jde jen o nepříjemné bušení srdce, u jiných může arytmie způsobovat závratě, dušnost nebo zvyšovat riziko vážných komplikací.
Jednou z nejúčinnějších metod léčby je dnes katetrizační ablace – zákrok, který dokáže problém v mnoha případech odstranit přímo u jeho zdroje.
|
Co je katetrizační ablace
Katetrizační ablace je minimálně invazivní výkon, při kterém lékaři odstraní malé místo srdeční tkáně zodpovědné za vznik poruchy rytmu.
Při výkonu se zavede cévami v třísle ohebný katetr o průměru několika milimetrů do srdce. V srdci se s jeho pomocí cíleně zničí srdeční tkáň zodpovědná za vznik poruchy rytmu.
Co pacienta čeká před zákrokem
Před výkonem pacient absolvuje kardiologické vyšetření, které může zahrnovat například:
Samotný zákrok probíhá obvykle v lokální anestezii nebo lehké sedaci. Pacient tedy většinou není v celkové narkóze.
„Při tomto výkonu se mnoho let používaly především tepelné metody – mražení neboli kryoablace nebo vysokofrekvenční napětí, které zničilo tkáň ohřevem. V posledních letech ale obě metody postupně téměř vytlačila ta nejmodernější pomocí pulzního pole. Používají se při ní ultrakrátké pulzy stejnosměrného proudu o energii několika kilovoltů, které poškodí buněčnou membránu srdečních buněk. Srdeční buňky jsou mnohem citlivější než okolní tkáně, a proto je metoda velmi bezpečná. Současně aplikace trvá jen několik vteřin, takže je výkon výrazně rychlejší,“ popisuje Josef Kautzner, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiologie IKEM.
Moderní technologie výrazně zkracují i celkovou délku zákroku. Zatímco dřív mohl výkon trvat dvě i víc hodin, dnes se často pohybuje mezi 30 až 60 minutami.
Když srdce zrychluje nebo vynechává
Katetrizační ablace se používá především u pacientů s různými typy arytmií. Nejčastěji jde o:
- fibrilaci síní
- komorové tachykardie
- další poruchy rychlého srdečního rytmu
Právě fibrilace síní je dnes jednou z nejčastějších arytmií. Postihuje především starší pacienty a může zvyšovat riziko mozkové mrtvice.
|
Léčba, která pomáhá tisícům pacientů
Počet těchto výkonů v České republice stále roste. Katetrizační ablaci dnes ročně podstoupí více než 12 tisíc pacientů. Velká centra, která se léčbou arytmií zabývají, patří navíc mezi světovou špičku. Například lékaři v pražském IKEM provedli v roce 2025 rekordních 1 594 katetrizačních ablací, což je o pětinu více než rok předtím.
Díky moderním technologiím, přesnému mapování srdce a zkušenostem specializovaných týmů se tak z tohoto zákroku stává jedna z nejúčinnějších metod, jak vrátit srdci jeho přirozený rytmus.
Jak probíhá rekonvalescence
Velkou výhodou katetrizační ablace je relativně rychlé zotavení.
U řady pacientů zákrok výrazně zmírní nebo úplně odstraní potíže s arytmií.