Když srdce zlobí. Moderní zákrok dokáže během hodiny zastavit arytmii

Bušení srdce, nepravidelný rytmus nebo náhlé zrychlení tepu. Tak se často projevují srdeční arytmie, které trápí stále víc lidí. Katetrizační ablace dokáže problém cíleně odstranit – bez otevřené operace srdce a často během jediné hodiny. Podívejte se s námi na sál, jak takový zákrok probíhá a co pacienta čeká.

Poruchy srdečního rytmu, odborně arytmie, patří mezi časté kardiologické potíže. Srdce může bít příliš rychle, nepravidelně nebo naopak pomalu. Pro některé pacienty jde jen o nepříjemné bušení srdce, u jiných může arytmie způsobovat závratě, dušnost nebo zvyšovat riziko vážných komplikací.

Jednou z nejúčinnějších metod léčby je dnes katetrizační ablace – zákrok, který dokáže problém v mnoha případech odstranit přímo u jeho zdroje.

Srdeční arytmie je čím dál větší problém. Smrtící může být i první ataka

Co je katetrizační ablace

Katetrizační ablace je minimálně invazivní výkon, při kterém lékaři odstraní malé místo srdeční tkáně zodpovědné za vznik poruchy rytmu.

Při výkonu se zavede cévami v třísle ohebný katetr o průměru několika milimetrů do srdce. V srdci se s jeho pomocí cíleně zničí srdeční tkáň zodpovědná za vznik poruchy rytmu.

Co pacienta čeká před zákrokem

Před výkonem pacient absolvuje kardiologické vyšetření, které může zahrnovat například:

  • EKG
  • echokardiografii (ultrazvuk srdce)
  • dlouhodobé monitorování srdečního rytmu

Samotný zákrok probíhá obvykle v lokální anestezii nebo lehké sedaci. Pacient tedy většinou není v celkové narkóze.

„Při tomto výkonu se mnoho let používaly především tepelné metody – mražení neboli kryoablace nebo vysokofrekvenční napětí, které zničilo tkáň ohřevem. V posledních letech ale obě metody postupně téměř vytlačila ta nejmodernější pomocí pulzního pole. Používají se při ní ultrakrátké pulzy stejnosměrného proudu o energii několika kilovoltů, které poškodí buněčnou membránu srdečních buněk. Srdeční buňky jsou mnohem citlivější než okolní tkáně, a proto je metoda velmi bezpečná. Současně aplikace trvá jen několik vteřin, takže je výkon výrazně rychlejší,“ popisuje Josef Kautzner, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiologie IKEM.

Moderní technologie výrazně zkracují i celkovou délku zákroku. Zatímco dřív mohl výkon trvat dvě i víc hodin, dnes se často pohybuje mezi 30 až 60 minutami.

Když srdce zrychluje nebo vynechává

Katetrizační ablace se používá především u pacientů s různými typy arytmií. Nejčastěji jde o:

  • fibrilaci síní
  • komorové tachykardie
  • další poruchy rychlého srdečního rytmu

Právě fibrilace síní je dnes jednou z nejčastějších arytmií. Postihuje především starší pacienty a může zvyšovat riziko mozkové mrtvice.

Sedm varovných signálů, že můžete mít potíže se srdcem

Léčba, která pomáhá tisícům pacientů

Počet těchto výkonů v České republice stále roste. Katetrizační ablaci dnes ročně podstoupí více než 12 tisíc pacientů. Velká centra, která se léčbou arytmií zabývají, patří navíc mezi světovou špičku. Například lékaři v pražském IKEM provedli v roce 2025 rekordních 1 594 katetrizačních ablací, což je o pětinu více než rok předtím.

Díky moderním technologiím, přesnému mapování srdce a zkušenostem specializovaných týmů se tak z tohoto zákroku stává jedna z nejúčinnějších metod, jak vrátit srdci jeho přirozený rytmus.

Jak probíhá rekonvalescence

Velkou výhodou katetrizační ablace je relativně rychlé zotavení.

  • pacient bývá v nemocnici většinou 1–2 dny
  • místo vpichu v třísle se několik dní šetří
  • běžné aktivity je možné postupně obnovit během několika dní až týdnů

U řady pacientů zákrok výrazně zmírní nebo úplně odstraní potíže s arytmií.

