Jak sedět a netrpět? Nastavte si židli i počítač, srovnejte papíry

Přizpůsobte si pracovní místo

1. Prvním krokem pro správné sezení je nastavení vaší židle. Posaďte se na ní co nejvíce dozadu a výšku nastavte tak, abyste měli chodidla na zemi, opřená v pravém úhlu, rovnoběžně vedle sebe, mírně rozkročená s kotníkem přímo pod kolenem. Tělo by pak mělo v kolenou i kyčlích svírat pravý úhel (kolena by měla být stejně vysoko jako kyčle nebo o trochu níže).



2. Nastavte si opěradlo židle tak, abyste měli oporu jak v dolní, tak i v horní části zad. V případě potřeby si pořiďte opěrky, které správné sezení podpoří (k tomuto účelu se někdy do bederní oblasti používá i malý míč na pilates). Hlava by měla být v ose těla nad pánví.

POZOR: Noha by měla být ohnutá několik centimetrů od okraje sedáku – není správné, pokud se sedák „zařezává“ do podkolenní jamky, protože může narušovat krevní oběh v dolních končetinách. Pokud se toto děje, je vhodná židle s mělčím sedákem.

3. Područky si nastavte tak, aby na nich ruce volně ležely – ramena musí být uvolněná, směřovat dolů a do šířky. Pokud toto nastavení není možné, raději područky odstraňte.



4. Zásadní je také výška stolu. Ruce by na něm měly volně ležet, když ruka v lokti svírá pravý nebo mírně otevřený úhel (do 110°). Pokud je stůl příliš vysoký, hrozí zbytečná zátěž pro ruce a ramena; pokud je nízký, budete se hrbit.