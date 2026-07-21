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Sportoval celý život. Ve 50 letech mu chytré hodinky odhalily nemocné srdce


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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Problémy se srdcem jsem zaregistroval, když jsem ukončil profesionální dráhu basketbalisty. Vlastně úplnou náhodou. Vyšetření nakonec odhalily srdeční arytmii. Čtenář Jiří napsala další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Při jízdě na kole jsem začal používat chytré hodinky, díky kterým jsem přišel na to, že mi nepravidelně bije srdce. Překvapilo mě to, protože jsem si myslel, že když intenzivně sportuji, takové věci se mě netýkají.

Jak poznat srdeční arytmii a kdy je nutná operace. Docent Peichl o novinkách v léčbě

Lékaře jsem ale pro jistotu vyhledal. V době, kdy jsem profesionálně sportoval, nějaké sportovní prohlídky jsem samozřejmě průběžně absolvoval, ale nebylo to tenkrát nic podrobného, takže je možné, že jsem tyto problémy měl už dříve, jen jsem o nich nevěděl. Až v padesáti.

Tep se mi zrychloval bez příčiny

Než jsme s lékařem přišli na to, o co vlastně jde, nějaký čas to samozřejmě trvalo. Tep se mi zrychloval náhodně, v různých situacích, bez zjevné příčiny. Žádné jiné příznaky jsem neměl, fyzicky jsem se vlastně cítil velmi dobře.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Na to, jak je absence příznaků nebezpečná, mě upozornil kardiolog. Pokud se totiž poruchy rytmu neřeší, mohou mít i fatální následky.

Arytmie může způsobit například cévní mozkovou příhodu, chronické srdeční selhání nebo v nejzávažnějších případech náhlou srdeční zástavu.

Problémem u mě byla léčba, jelikož léky na snížení tepové frekvence mi nevyhovovaly. Tím, že jsem sportovec, v období klidu (hlavně v noci) mi tepová frekvence klesá na velmi nízké hodnoty, a pokud bych užíval léky na její snížení, srdce by se mi mohlo při spánku zastavit úplně. Léčba byla složitá.

Jedinou možností byla nakonec operace, takzvaná katetrizační ablace – metoda léčby poruch srdečního rytmu umožňující zničení (ablaci) abnormální tkáně v srdci, která zodpovídá za vznik této poruchy.

Provádí se nechirurgickou cestou pomocí speciálních tenkých a ohebných elektrod (katetrů), které se zavádějí přes žílu nebo tepnu v třísle do srdce.

Jsem zase fit

Zákrok jsem absolvoval v Centru kardiovaskulární péče v Brně loni v prosinci. Jsem už několik měsíců po operaci, cítím se výborně a těším se, že zase naskočím do svého standardního aktivního života, tedy k trénování mládeže a rekreační cyklistice.

Je jiná doba a u sportovců se více dbá na preventivní vyšetření, ale prevenci by podle mě neměl zanedbávat nikdo.

Já jsem si také dlouho myslel, že se mě srdeční onemocnění nemůže týkat, a kdybych to náhodně nezjistil, kdo ví, jak bych dopadl.

Co je srdeční arytmie a jak se projevuje

Srdeční arytmie je porucha srdečního rytmu. Srdce může bít příliš rychle, příliš pomalu nebo nepravidelně. Některé arytmie jsou neškodné, jiné mohou zvyšovat riziko závažných komplikací, například cévní mozkové příhody nebo srdečního selhání.

Nejčastější příznaky:

  • bušení nebo přeskakování srdce,
  • nepravidelný tep,
  • zrychlený nebo naopak zpomalený puls,
  • dušnost,
  • závratě nebo motání hlavy,
  • únava a snížená výkonnost,
  • tlak či bolest na hrudi,
  • krátkodobá ztráta vědomí.

U části lidí se však arytmie neprojevuje vůbec žádnými příznaky a odhalí se náhodně při preventivním vyšetření, na EKG nebo díky chytrým hodinkám či sporttesteru. Pokud člověk opakovaně pociťuje nepravidelný tep nebo má podezření na poruchu srdečního rytmu, měl by navštívit praktického lékaře nebo kardiologa.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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