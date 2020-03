Žena začala s posilováním během těhotenství, v devátém měsíci zvedala činky

Milutinovicová nikdy nepatřila mezi obézní děti. Plavala, jezdila na kole, chodila na gymnastiku a doma se jí dostávalo zdravého jídla. Sport i zdravou stravu milovala až do doby, kdy poznala svého dnes již bývalého partnera.

Ten ji ze žárlivosti veškeré sporty zakázal. Zůstávala kvůli němu doma a psychické týrání z jeho strany zajídala nezdravými potravinami. Po pár letech se projedla k obezitě a byla psychicky na dně.

„Rozbil mi lahev od piva o hlavu, málem jsem přišla o oči. Měla jsem modřiny po celém těle, často mě škrtil pod studenou sprchou. Bylo to strašné a měla jsem strach. Týral mě psychicky i fyzicky,“ svěřila se. Dlouho sbírala odvahu na to, aby od něj odešla, protože měla z jeho reakce obavy.

Nakonec sebrala odvahu a rozešla se s ním. Najednou měla pocit, že o něco přišla a čas trávila po klubech, kde pila alkohol a jedna nezdravá jídla. Přibrala tak ještě víc. Tehdy se rozhodla, že je čas, aby se sportem začala znovu. Navštívila fitness centrum a začala na sobě pracovat.

„Potkala jsem tam svého nynějšího partnera. S ním jsem po dvou měsících známosti neplánovaně otěhotněla. Měla jsem pocit, že se z toho kruhu nabírání kil už nedostanu. Rozhodla jsem se tedy pro cvičení v těhotenství,“ sdělila pro Daily Mail.

Dnes už je dávno po porodu a v posilovně je šestkrát týdně. Někdy tam jde i dvakrát denně. Je to její velký koníček, navíc se tam setkává se svým manželem. Podle Milutinovicové je posilování nejlepším lékem na bolavou duši a srdce.

„Nečekejte na to, až se dostanete do posilovny. Až bude hezčí počasí nebo něco jiného. Jsou to výmluvy. Těhotenství není nemoc a cvičit můžete i doma,“ vzkazuje.