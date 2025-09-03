Do oficiálních spermobank na celém světě – i v Česku – přispívají především studenti, jejichž motivace je zřejmá: své sperma darují anonymně a obvykle kvůli penězům. „Kupodivu se o tom docela běžně mluvilo už v 70. letech, kdy jsem studovala vysokou školu,“ vzpomíná psycholožka Sylva Švestková. Sama s několika takovými studenty o dárcovství mluvila.
„Tvrdili, že je to nejrychlejší způsob, jak přijít k nějakým penězům, i když nejsou nijak horentní. Se studentskými léty většinou pak tento typ ‚brigády‘ končí,“ dodává. Samotnou anonymitu dárců, kterou v Česku máme za standard, však vnímá přinejmenším jako problematickou. Pokud je to možné a dítě chce – což v době dospívání a hledání vlastní identity přichází velmi často, mělo by mít podle ní šanci znát své rodiče.
V takzvané „šedé zóně“ přímých nabídek na internetu je ovšem extrémně těžké objevit seriózního sympaťáka, o jehož geny by žena pro své dítě stála.
Na rozdíl od studentů jsou motivace takzvaných sperminátorů různé a často i špatně čitelné. Jaké mají úmysly? Proč jsou muži ochotni předat zájemkyni kelímek se svou tělesnou tekutinou osobně, nebo jim dokonce s vážnou tváří vysvětlovat, že „metoda sex“ je dokonce lepší, než ta takzvaně „stříkačková“? Čím víc věří tomu, že konají správně, tím snáze se jim vystupuje z anonymity. Jsou tito muži hrdinové, dobrodinci, anebo jen dobrodruzi a „rozsévači“?
Vnímají se jako hrdinové
Studie opravdu ukazují, že v základní biologické vrstvě osobnosti je to pravda: muži po sobě „automaticky“ – tedy nevědomě – opravdu chtějí zanechat víc potomků. Odtud se odvozuje i jejich potřeba mít více žen. „Ale nad základní vrstvou máme celou řadu dalších úrovní, které naše chování korigují. Motivů k chování máme daleko víc. Na základní úrovni začínají a například seberealizace a touha pomáhat jsou součástí dalších vrstev naší psychiky,“ vysvětluje psycholožka.
Čtyřdílná dokumentární série režisérky Evy Tomanové nahlédla lehce i do pozadí životů několika přímých dárců spermií. Ukázalo se, že ústřední motivací sperminátorů je jejich seberealizace, dobrý pocit ze sebe samých, že jsou potřební, důležití, že jsou někdo.
„Všichni se chceme nějak seberealizovat a každý tu cestu hledáme různými způsoby. Někdy se nám to podaří – najdeme činnost, která nás těší, jsme v ní úspěšní a užiteční ostatním. Jenže z příběhů všech mužů z dokumentu, o němž mluvíme, se zdá, jakoby jejich životní seberealizace nebyla naplněna,“ vysvětluje Sylva Švestková. Dodává, že divákům se může jejich počínání zdát sobecké. Mohli nabýt dojmu, že ti muži sledují jen vlastní zájmy.
„Zvenku to tak může vypadat, ale nepodsouvala bych jim, že těm ženám, které z nějakého důvodu odmítají anonymní oficiální pomoc, nechtějí prospět,“ vysvětluje psycholožka. Jsme sociální tvorové a součástí seberealizace je právě i ta užitečnost druhým, aby si nás třeba vážili, měli nás rádi a my měli zase dobrý pocit, že jsme pro ně něco udělali. „A tihle muži si dárcovství zveličí až do hrdinství, ačkoliv ostatní okolí jejich oběť až tak obdivuhodně nevnímá,“ dodává.