Devět zajímavých faktů o spermatu, na které jste se možná styděli zeptat

Člověk nemá největší spermie

Spermie jsou pouhým okem neviditelné. A jen málokdo ví, že co tvor, to jiná samčí pohlavní buňka. Kdybychom se vás zeptali, kdo myslíte, že má větší spermie než člověk, pravděpodobně by se jednalo o monstrózní zvíře, velrybu či hrocha.

To je možná pravda, ale překvapivě i potkan je na tom, co se do velikosti spermií týče, lépe než lidé. Údajně jde dokonce až o pětinásobek běžné velikosti mužské spermie. Pokud vás zajímá, kdo má ono pomyslné prvenství, pak největšími spermiemi se pyšní medosavec vačnatý.