Vlk, delfín nebo lev? Zjistěte svůj spánkový typ, ať se dobře vyspíte

Tak dokonale uvolněně jako lev by spal rád každý, přesto podle průzkumů až čtyři z pěti oslovených lidí přiznávají problémy se spánkem. Nejčastějším důvodem je stres, který postihuje ženy častěji než muže. Svou roli ovšem hraje i proměnlivé počasí, kolísání teplot, tlaku vzduchu, únava, starosti.

Jaká je ideální délka spánku? Každý to má jinak. Neexistuje ani doporučovaná doba, kdy by se mělo chodit do postele nebo vstávat. Odborníci na spánkové poruchy se shodují v tom, že vnitřní hodiny spánku jsou zakotveny v našich genech už od prenatálního období a jsou součástí naší výbavy, tedy naší osobnosti.

Čtyři spánkové typy lidí

Prý se dají rozpoznat podle spánku (jeho kvality, způsobu, délky atd.) čtyři typy lidí, říká se jim chronotypy. Liší se tím, jak mají nastavené vnitřní biologické hodiny. Rozdělení na sovy (lidé, kteří chodí pozdě spát, ráno nejsou k probuzení) a skřivany (lidé, kteří nemohou dospat a brzy vstávají, zatímco se jim klíží oči už zvečera) není dostačující.

Podívejte se s námi na jiné dělení, a sice na delfína, lva, medvěda nebo vlka. Podle spánkových zvyklostí toho kterého zvířete byste se pak měli řídit, aby byl váš spánek kvalitní a abyste si v noci odpočinuli. Jak je tedy poznáte?