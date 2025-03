Spánkový dluh o víkendu nesplatíte. Dá se vůbec někdy dohnat?

Dospělí by podle odborníků měli spát nejméně sedm hodin denně – a nutno dodat, že Čechům a Češkám se to z velké části daří. V průzkumu z roku 2023, který vycházel ze samosběru dat v 63 zemích světa, jsme se dokonce umístili mezi největšími spáči. Náš průměr dosáhl téměř 7,3 hodin.

Nedávno publikovaná studie Univerzity Palackého v Olomouci a Světové zdravotnické organizace (WHO) nicméně ukázala, že u mladších ročníků se situace rok od roku zhoršuje. Přitom právě děti a teenageři by měli spát víc než dospělí. Podle výzkumníků se délka spánku u školáků ve věku 11 až 15 let od roku 2018 zkrátila o jedenáct minut. Polovina dětí trpí spánkovým deficitem, který se snaží dospávat o víkendu, pokud vůbec.

Dá se vlastně o víkendu „dospat“?

Jde o častý mýtus, kterým se mnohdy řídí i dospělí: co nenaspím v týdnu, doženu v sobotu a v neděli. Nebo jindy, až bude čas. Jenže pravdou je, že s každým spánkovým cyklem, který si zkrátíme, narůstá tzv. spánkový dluh. A ten se o víkendu ani o dovolené splatit nedá, upozorňují odborníci.

Světový den spánku V březnu si každoročně připomínáme Světový den spánku, jehož cílem je poukázat na to, jak zásadní je kvalitní spánek pro naše fyzické i duševní zdraví. Letos připadá na 14. 3. a jeho mottem je: „Zdravý spánek jako priorita“. Osvětovou akci organizuje Světová společnost pro spánek (World Sleep Society), která se snaží zvyšovat povědomí o spánku mezi vědci, zdravotníky i širokou veřejností. Vědecké důkazy totiž hovoří jasně: Spánek je pro naši celkovou kondici a životní pohodu zásadní. Je stejně důležitý jako vyvážený jídelníček a pohyb. Proto by se měl stát prioritou.

V ideálním světě bychom spali dostatečně kvalitně a dlouho každou noc. „Když se nám to nedaří, ať už je to kvůli práci, stresu, nebo nekonečnému scrollování na telefonu, musíme si půjčovat energii, kterou ve skutečnosti nemáme. Tím vzniká spánkový dluh,“ vysvětlila magazínu Allure neuroložka Joanna Fong-Isariyawongse z Pittsburské univerzity.

Pokud bychom například konzistentně spali jen šest hodin denně – a patřili k těm, kdo potřebují zhruba osm hodin – za jediný týden se nakumuluje čtrnáctihodinový dluh. A čím víc si ze své „spánkové banky“ vypůjčíme, tím delší a obtížnější bude splácení.

Co se děje, když (ne)spíme

U spánkové deprivace hrozí víc než jen to, že přes den budeme zívat a budeme se muset dobíjet kávou. Spánek je totiž víc než odpočinek. „Tělo se při něm regeneruje například tím, že mozek s pomocí mozkomíšního moku zbavuje toxinů. Ledviny zase tvoří méně moči. Když spíme málo, o tyto restorativní procesy se ochuzujeme,“ popisuje spánkový specialista Rafael Pelayo ze Stanford Sleep Medicine Center.

Krátkodobě to nevadí. Lidské tělo je připravené například na vstávání k hladovému kojenci, ale i na moderní civilizační výzvy, jako je neplánovaná noční směna nebo jet-lag. „Náš mozek je nastavený tak, abychom za určitých okolností zvládli nespat, aniž by nás to zcela rozložilo,“ říká Pelayo. „Bezesnou noc sice pocítíte, ale budete schopni více či méně fungovat.“

Co když si však ze spaní ukrajujeme každý den, byť jen trochu? Pak už tělo obíráme o možnost dokončit zmiňované restorativní procesy. Tím se mimo jiné oslabuje imunita – v jednom experimentu se lidé, kteří po dobu jednoho týdne spali méně než šest hodin, stali až čtyřikrát náchylnějšími k nachlazení.

V dlouhodobém horizontu už nejde pouze o rýmu. „Chronická spánková deprivace může zvýšit riziko vážných zdravotních problémů, jako je hypertenze, srdeční onemocnění, diabetes, ztráta paměti nebo hrozba infarktu,“ uvádí americký lékař Seth Rinderknecht.

S každým dalším dnem, kdy špatně spíme, se také snižují kognitivní schopnosti, jako například soustředění, paměť nebo pohotovost. „Mnoho mozkových funkcí se spánkem obnovuje a závisí na něm. Různé fáze spánku v různé časy nabízejí mozku různé benefity. Když přijdeme o kterýkoli druh spánku, mozek to poškozuje,“ vysvětluje slavný neurovědec Matthew Walker v knize Why We Sleep (Proč spíme).

Jak tedy spánkový dluh napravit?

Rada, na které se shodnou snad všichni odborníci, zní: začněte co nejdřív. Často podceňované benefity spánku jsou stejně důležité jako například rozmanitý jídelníček, ne–li důležitější. „Proto byste ho měli mít vždy na prvním místě,“ radí Pelayo.

„Dřív jsem rád říkával, že spánek je jedním ze tří pilířů dobrého zdraví, spolu s jídelníčkem a cvičením. Změnil jsem názor. Spánek je víc než jen pilíř; je to základ, na kterém zbylé dvě pevnosti stojí.“ Matthew Walker, autor knihy Why We Sleep

Výzkumy potvrzují, že když si o víkendu přispíme, dlouhodobý dluh tím nesplatíme. Přichází totiž s úrokem. „Mezi spánkovou deprivací a snahou ji dospat neexistuje přímá úměra,“ říká Alon Avidan, neurolog a specialista na spánkové poruchy z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Náprava v tomto případě může trvat celé týdny nebo i měsíce.

Stojí to však za to. Lepší než dohánět nedospané noci krátkými zdřímnutími přes den je zaměřit se na úplný spánkový cyklus, radí Avidan. On i Rinderknecht doporučují pravidelnou večerku naplánovanou tak, abychom spali sedm až devět hodin v kuse. Jen tak tělu dopřejeme všechny fáze spánku, které pro svou regeneraci potřebuje.

Spát dlouho, ale také kvalitně

Zaměřit bychom se měli i na kvalitu spánku, kterou můžeme zvýšit několika osvědčenými metodami. Lidskému tělu se lépe usíná i spí v dostatečně zatemněné a pokud možno tiché místnosti. Teplota by měla být spíše chladnější, ideálně kolem 18 až 19 stupňů, což tělu pomáhá vylučovat spánkový hormon melatonin.

Před spaním bychom se také měli vyhnout sladkému jídlu a pití, kofeinu a alkoholu. A minimálně jednu až dvě hodiny před spaním vypnout všechny obrazovky s modrým světlem, jako je televize, počítač a mobil. Pokud žádná ze zmiňovaných metod nepomáhá, doporučuje Avidan konzultaci s lékařem – je totiž možné, že váš spánek negativně ovlivňují spánkové poruchy, jako je apnoe nebo syndrom neklidných nohou.