I když to vypadá, že v době spánku jen odpočíváme, není to pravda. V těle probíhá nezbytná „vnitřní údržba“, bez které by tělo i mysl vypověděly službu. Spánek je nesmírně důležitý pro hloubkovou regeneraci tkání, vyplavování toxinů a posilování imunity.
Zároveň slouží k třídění informací a ukládání vzpomínek, což nám pomáhá také udržet psychickou pohodu. Jeho narušení tak může mít nepříjemné, někdy až velmi vážné následky.
Spánková apnoe
Spící přestávají dýchat. Zástavy dechu bývají opakující se a mohou trvat i desítky sekund. Může za to uvolněné svalstvo v krku, které ve spánku uzavře dýchací cesty. Tělo začne trpět nedostatkem kyslíku, což spáče pak aspoň částečně probudí, aby znovu napnul svaly v krku a nadechl se. To se projeví jako hlasité zachrápání nebo zalapání po dechu.
Člověk s apnoe se pořádně nevyspí, a to znamená velkou zátěž na srdce a cévy. Dlouhodobé přehlížení apnoe vede k chronické vyčerpanosti, rozvoji vysokého krevního tlaku a výrazně zvyšuje riziko infarktu či mozkové mrtvice.
Je nutná návštěva lékaře, který může například předepsat dýchací masku na noc. A protože spouštěčem bývá často nadváha, pomůže zhubnout.