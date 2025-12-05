Výsledky časosběrného výzkumu představila Americká kardiologická asociace na listopadové konferenci v New Orleans. Jeho autoři sledovali spánkové návyky a dlouhodobý zdravotní stav 466 dospělých. U 17 procent účastníků se během deseti let objevily závažné kardiovaskulární problémy – a studie ukázala, že toto riziko roste spolu s množstvím umělého světla, kterému jsou v noci vystaveni.
Vědci pro porovnání využili technologii, která na základě satelitních dat s velkou přesností modeluje množství světla, kterému v noci musí čelit obyvatelé různých lokalit. Model zahrnuje pouze světlo z umělých zdrojů, tedy ne například přirozený měsíční svit.
Tmou ke zdravějším tepnám
Čím víc umělého světla bylo v místě, kde jednotliví účastníci žili, tím horší měli prognózu, pokud šlo o nemoci srdce a cév. Autoři studie to vysvětlují zvýšenou stresovou aktivitou, kterou v mozcích lidí ze „světlejších“ oblastí vysledovali. Tento typ stresu podle nich může v dlouhodobém horizontu vést k zánětu tepen a k ateroskleróze – a ty zase zvyšují pravděpodobnost infarktu a mrtvice.
„Tma tělu signalizuje, že má začít produkovat spánkový hormon melatonin, zároveň reguluje jeho vnitřní procesy a mimo jiné snižuje krevní tlak. Čím déle jsme v noci vystaveni umělému světlu, tím později k tomu dochází. Navíc se zbrzdí i tvorba hormonů, které potřebujeme přes den, například kortizolu,“ uvedla pro magazín Healthline kardioložka Jayne Morganová.
Zdůraznila, že pro zdraví srdce je důležitá jak kvalita, tak délka spánku. Vyšší riziko srdečních onemocnění bylo prokázáno také u lidí, kteří dlouhodobě usínali na méně než šest hodin denně.
Umělé světlo je stresor číslo 1
Autoři nové studie připouštějí, že do hry vstupuje více stresorů – enviromentálních, jako je hluk z dopravy nebo právě světlo za okny, a také sociálních. Horší spánek a s ním spojené zdravotní problémy trápí například i lidi s nižšími příjmy nebo náročným povoláním. Množství umělého světla však podle odborníků hraje skutečně klíčovou roli.
„Už dřívější výzkumy prokázaly, že umělé světlo může negativně ovlivňovat řadu neurofyziologických systémů, a vést tak k narušení metabolismu i zánětlivým procesům,“ říká k tomu Jonathan Cedernaes, spánkový specialista z Uppsalské univerzity. Nové poznatky považuje za „další důležitý příspěvek k rostoucímu množství důkazů o tom, že spánek v naprosté tmě je tou nezdravější variantou“.
Čtyři pomůcky pro spánek v absolutní tmě
1. Zatemňovací závěsy do oken
2. Srolovaný ručník pod dveřmi
3. Maska na spaní
4. Noční lampička s pohybovým senzorem