Umělé světlo škodí spánku i srdci. Pro zdravý život je nutná absolutní tma

Autor:
Spaní v tmavé místnosti je základním principem spánkové hygieny – a teď pro to existuje další dobrý důvod. Američtí vědci zkoumali souvislost mezi tím, kolik světla nás v noci obklopuje, a rizikem srdečních onemocnění. Zjistili, že nejlepší je spát v absolutní tmě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výsledky časosběrného výzkumu představila Americká kardiologická asociace na listopadové konferenci v New Orleans. Jeho autoři sledovali spánkové návyky a dlouhodobý zdravotní stav 466 dospělých. U 17 procent účastníků se během deseti let objevily závažné kardiovaskulární problémy – a studie ukázala, že toto riziko roste spolu s množstvím umělého světla, kterému jsou v noci vystaveni.

Vědci pro porovnání využili technologii, která na základě satelitních dat s velkou přesností modeluje množství světla, kterému v noci musí čelit obyvatelé různých lokalit. Model zahrnuje pouze světlo z umělých zdrojů, tedy ne například přirozený měsíční svit.

Návyky, které kazí váš spánek. Na vině může být jídlo, světlo i stres

Tmou ke zdravějším tepnám

Čím víc umělého světla bylo v místě, kde jednotliví účastníci žili, tím horší měli prognózu, pokud šlo o nemoci srdce a cév. Autoři studie to vysvětlují zvýšenou stresovou aktivitou, kterou v mozcích lidí ze „světlejších“ oblastí vysledovali. Tento typ stresu podle nich může v dlouhodobém horizontu vést k zánětu tepen a k ateroskleróze – a ty zase zvyšují pravděpodobnost infarktu a mrtvice.

„Tma tělu signalizuje, že má začít produkovat spánkový hormon melatonin, zároveň reguluje jeho vnitřní procesy a mimo jiné snižuje krevní tlak. Čím déle jsme v noci vystaveni umělému světlu, tím později k tomu dochází. Navíc se zbrzdí i tvorba hormonů, které potřebujeme přes den, například kortizolu,“ uvedla pro magazín Healthline kardioložka Jayne Morganová.

Zdůraznila, že pro zdraví srdce je důležitá jak kvalita, tak délka spánku. Vyšší riziko srdečních onemocnění bylo prokázáno také u lidí, kteří dlouhodobě usínali na méně než šest hodin denně.

Osm potravin pro lepší spánek. Pomohou ryby, mandle i kiwi

Umělé světlo je stresor číslo 1

Autoři nové studie připouštějí, že do hry vstupuje více stresorů – enviromentálních, jako je hluk z dopravy nebo právě světlo za okny, a také sociálních. Horší spánek a s ním spojené zdravotní problémy trápí například i lidi s nižšími příjmy nebo náročným povoláním. Množství umělého světla však podle odborníků hraje skutečně klíčovou roli.

„Už dřívější výzkumy prokázaly, že umělé světlo může negativně ovlivňovat řadu neurofyziologických systémů, a vést tak k narušení metabolismu i zánětlivým procesům,“ říká k tomu Jonathan Cedernaes, spánkový specialista z Uppsalské univerzity. Nové poznatky považuje za „další důležitý příspěvek k rostoucímu množství důkazů o tom, že spánek v naprosté tmě je tou nezdravější variantou“.

Čtyři pomůcky pro spánek v absolutní tmě

1. Zatemňovací závěsy do oken
Propouštějí zvenku minimum světla, což oceníte i v noci.

2. Srolovaný ručník pod dveřmi
Když jdete spát, ale ostatní členové domácnosti ještě svítí ve vedlejší místnosti.

3. Maska na spaní
Může pomoci s rychlejším usínáním a kvalitnějším spánkem.

4. Noční lampička s pohybovým senzorem
Nesvítí zbytečně celou noc, ale jen, když ji potřebujete.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe.

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

Masáž prstů: zkuste opomíjenou, ale účinnou relaxaci pro celé tělo

Masáž rukou dopřeje pokožce potřebnou výživu a péči. (Ilustrační snímek)

Všimli jste si, že si někdy lidé nevědomky mnou prsty? Není to náhoda, instinktivně stimulují citlivé body spojené s jednotlivými orgány našeho těla. Pokud se je naučíte rozpoznávat, máte vyhráno.

5. prosince 2025

Umělé světlo škodí spánku i srdci. Pro zdravý život je nutná absolutní tma

ilustrační snímek

Spaní v tmavé místnosti je základním principem spánkové hygieny – a teď pro to existuje další dobrý důvod. Američtí vědci zkoumali souvislost mezi tím, kolik světla nás v noci obklopuje, a rizikem...

5. prosince 2025

Jak na osobitý styl? Jednotlivé kousky spolu kombinujte chytře

Výrazné prvky, které rozčísnou barevnou neutrálnost, jsou v tomto případě hned...

Pro svět módy a kosmetiky je příznačná rozmanitost. Nevládnou zde jasně daná pravidla, ale styl. A ten je třeba najít. Vhodné kombinování vám k tomu dopomůže.

5. prosince 2025

Novela zrychlí nesporné rozvody a uvolní ruce OSPODu, míní právnička

Hostem podcastu NA KAFI byla právnička společnosti Aperio Tereza Patočková.

Rozvody, péče o děti i výše alimentů. Toho všeho se už brzy dotkne novela občanského zákoníku, která nabývá účinnost prvního ledna příštího roku. Co skutečně přinese do rozvodového řízení a bude s ní...

5. prosince 2025

KVÍZ: Co víte o Mikuláši? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu

Mikuláš zavítal i do Liberce. (5. prosince 2023)

Oslavy v předvečer svátku svatého Mikuláše se v českých zemích konají už do 14. století. Svatý Mikuláš byl lidumil, patron především dětí a panen. Právě on je 5. prosince v podvečer pro děti ten...

vydáno 5. prosince 2025

Makové hvězdičky

Makové hvězdičky
Recept

Střední

45 min

Toto vánoční cukroví bude vypadat na talíři božsky.

Skrývaná tajemství jsou častou příčinou atak. Zabít může i radost, říká lékařka

Premium
Soňa Juricová

Pohled na zdraví a nemoci z hlediska psychosomatiky je poměrně jasný: Zdrojem našich obtíží je v první řadě psychika. Jak zásadně stav mysli a emoce ovlivňují stav našeho těla a jeho choroby,...

4. prosince 2025

I ženy vyššího věku milují sex, říká nejznámější milenka Velké Británie

„Nebudu se zahalovat jen kvůli věku. Lidé mají pocit, že starší ženy nemají...

Je jí sedmapadesát, ale už je babičkou a zároveň je považována za nejznámější milenkou Velké Británie. Gweneth Lee chce světu dokázat, že i ženy blížící se šedesátce stojí za hřích. „Každá žena si...

4. prosince 2025  9:17

Proč Mikuláš s čertem nechodí na Mikuláše? Datum ovlivnila stará tradice

Setkání Mikulášů, čertů a andělů v Klatovech na akci Nebeské náměstí. (4....

Mikuláš má svátek 6. prosince a v Česku patří mezi oblíbené dny. Připomínáme si ho už o den dříve a patří hlavně dětem. Proč Mikuláš se svým doprovodem navštěvuje domácnosti 5. prosince večer? Pro...

4. prosince 2025

Úplněk v Blížencích: využijte studený Měsíc k očistě mysli před svátky

Ilustrační snímek

Poslední měsíce roku jsou plné spěchu, shánění dárků a nekonečných příprav na Vánoce. Právě proto přichází úplněk v Blížencích v ten nejlepší čas! Nastane na oslavy Mikuláše 5. prosince 2025 a jeho...

4. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Útrapy sendvičové generace: pečují o děti i rodiče, na sebe nedbají

ilustrační snímek

Nedopusťte, aby se péče o nemohoucí rodiče stala jedinou náplní vašeho života. Myslete také sami na sebe a zabraňte vyhoření.

4. prosince 2025

Péče o vlasy má v zimě své zásady. Jak zvládnout všechny její nástrahy?

ilustrační snímek

Studený vzduch, teplo v interiéru a nedostatek vlhkosti dávají vlasům pořádně zabrat. Výsledek? Ztráta objemu i lesku, krepatění a nepoddajnost. Poradíme vám, jak si udržet hřívu plnou a hydratovanou...

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.