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Budíte se v létě vedrem? Na vině může být matrace a zadržování tepla

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Jak kvalitně spát a žít déle?

Jak kvalitně spát a žít déle? | foto: DorelanAdvertorial

Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?
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Tropické noci s sebou přinášejí převalování, neklidný spánek a probouzení v krůpějích potu. Málokdo si však uvědomuje, že za nočním horkem nestojí jen vysoká teplota vzduchu v místnosti. Zásadním faktorem bývá mikroklima, které se tvoří v bezprostřední blízkosti těla. Některé matrace totiž fungují jako tepelný izolant a přirozenému ochlazování organismu přímo brání.

Proč se tělo před usnutím potřebuje zbavit tepla

Regulace tělesné teploty je úzce propojena s naším cirkadiánním rytmem. Abychom dokázali hladce usnout a projít všemi fázemi regenerace, musí naopak teplota tělesného jádra mírně klesnout.

Biologický proces usínání vypadá tak, že organismus rozšiřuje cévy na periferiích – především v rukou a chodidlech. Přes teplé dlaně a chodidla pak tělo sálá teplo do okolního prostředí. Pokud je však mikroklima pod přikrývkou a na povrchu lůžka příliš horké a neprodyšné, tento přirozený odvod tepla se zablokuje. Výsledkem je neklid, prodloužená doba usínání a posun spánkového cyklu do mělčích fází.

Jak kvalitně spát a žít déle?

Když se matrace změní v tepelnou past

Matrace sice nedokáže ochladit vzduch v ložnici, zásadně však určuje podmínky v prostoru několika centimetrů kolem vaší pokožky. Do tohoto mikroklimatu vstupuje několik proměnných:

  • Míra zaboření: Měkké a husté pěny bez ventilačních prvků tělo úzce obepnou. Zmenšuje se tak plocha pokožky vystavená proudění vzduchu a teplo se pod tělem hromadí.
  • Prodyšnost materiálu: Bez možnosti cirkulace vzduchu se v lůžku sráží vlhkost z odpařovaného potu, což pocit horka ještě umocňuje.
  • Vliv celého spánkového systému: Schopnost odvětrávání ovlivňuje také potah, prošev, neprodyšný chránič nebo prostěradlo.
Jak kvalitně spát a žít déle?

Rozdíl mezi chladivým pocitem a skutečnou termoregulací

Při výběru vybavení ložnice se často setkáváme s pojmy jako cool touch nebo chladivý gel. Je však nutné rozlišovat mezi krátkodobým dojmem a celonočním fungováním:

  • Chladivý dotek: Jde o pocit, který vnímáte během prvních několika sekund po ulehnutí. Vyvolává ho rychlý přenos tepla z pokožky do studenějšího povrchu. Jakmile se však textilie zahřeje na teplotu těla, tento efekt mizí.
  • Skutečná regulace mikroklimatu: Hodnotí, zda materiál dokáže odstraňovat teplo a vodní páru po celé hodiny.

Přísady jako gelové kapsle nebo materiály s fázovou změnou (PCM) fungují jako dočasný tepelný zásobník. Mají však omezenou kapacitu – jakmile teplo pohltí, musejí ho mít kam odvést. Samotná chladivá složka bez funkčního větrání proto celonoční přehřívání nevyřeší.

Jak kvalitně spát a žít déle?

Které materiály a konstrukce lépe odvádějí teplo

Z hlediska cirkulace vzduchu a odvodu vlhkosti dosahují odlišných výsledků různé typy konstrukcí:

  1. Pružinové a taštičkové systémy: Dutiny mezi pružinami přirozeně umožňují pasivní výměnu vzduchu při každém pohybu těla.
  2. Perforované a otevřené pěny: Moderní pěny s otevřenou buněčnou strukturou a větracími kanálky výrazně snižují akumulaci tepla. Důležitou roli hraje vědecký výzkum materiálů – pokročilé koncepty, jako je spánková technologie Dorelan, využívají patentované struktury MyForm, které podporují prodyšnost a zabraňují přehřívání organismu.
  3. Funkční snímatelné potahy: Potahy využívající prodyšná vlákna (např. lyocell či speciálně pletené textilie) usnadňují odpařování vlhkosti zpět do místnosti.
Jak kvalitně spát a žít déle?

Jak dosáhnout tepelného komfortu během tropických nocí

Spoléhat pouze na lůžkoviny nestačí – matrace upravuje lokální mikroklima, nikoli teplotu v místnosti. Pro optimální regeneraci během parných nocí odborníci doporučují kombinovat několik zásad:

  • Zatemňujte a větrejte: Přes den držte okna i žaluzie zavřené, větrejte intenzivně až v noci či krátce před spaním.
  • Volte prodyšné lůžkoviny: Těžké přikrývky nahraďte lehkou bavlněnou plachtou nebo lněným povlečením.
  • Sledujte složení spánkového systému: Pokud zvolíte kvalitní matraci s vysokou prodyšností, nezakrývejte ji pogumovaným či neprodyšným chráničem, který by cirkulaci vzduchu zcela zastavil.

Vhodná volba spánkové plochy, která tělu pomáhá udržet přirozenou termoregulaci, tak představuje klíčový krok k tomu, abyste se i uprostřed léta probouzeli svěží a odpočatí.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Decoland.

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