Proč se tělo před usnutím potřebuje zbavit tepla
Regulace tělesné teploty je úzce propojena s naším cirkadiánním rytmem. Abychom dokázali hladce usnout a projít všemi fázemi regenerace, musí naopak teplota tělesného jádra mírně klesnout.
Biologický proces usínání vypadá tak, že organismus rozšiřuje cévy na periferiích – především v rukou a chodidlech. Přes teplé dlaně a chodidla pak tělo sálá teplo do okolního prostředí. Pokud je však mikroklima pod přikrývkou a na povrchu lůžka příliš horké a neprodyšné, tento přirozený odvod tepla se zablokuje. Výsledkem je neklid, prodloužená doba usínání a posun spánkového cyklu do mělčích fází.
Když se matrace změní v tepelnou past
Matrace sice nedokáže ochladit vzduch v ložnici, zásadně však určuje podmínky v prostoru několika centimetrů kolem vaší pokožky. Do tohoto mikroklimatu vstupuje několik proměnných:
- Míra zaboření: Měkké a husté pěny bez ventilačních prvků tělo úzce obepnou. Zmenšuje se tak plocha pokožky vystavená proudění vzduchu a teplo se pod tělem hromadí.
- Prodyšnost materiálu: Bez možnosti cirkulace vzduchu se v lůžku sráží vlhkost z odpařovaného potu, což pocit horka ještě umocňuje.
- Vliv celého spánkového systému: Schopnost odvětrávání ovlivňuje také potah, prošev, neprodyšný chránič nebo prostěradlo.
Rozdíl mezi chladivým pocitem a skutečnou termoregulací
Při výběru vybavení ložnice se často setkáváme s pojmy jako cool touch nebo chladivý gel. Je však nutné rozlišovat mezi krátkodobým dojmem a celonočním fungováním:
- Chladivý dotek: Jde o pocit, který vnímáte během prvních několika sekund po ulehnutí. Vyvolává ho rychlý přenos tepla z pokožky do studenějšího povrchu. Jakmile se však textilie zahřeje na teplotu těla, tento efekt mizí.
- Skutečná regulace mikroklimatu: Hodnotí, zda materiál dokáže odstraňovat teplo a vodní páru po celé hodiny.
Přísady jako gelové kapsle nebo materiály s fázovou změnou (PCM) fungují jako dočasný tepelný zásobník. Mají však omezenou kapacitu – jakmile teplo pohltí, musejí ho mít kam odvést. Samotná chladivá složka bez funkčního větrání proto celonoční přehřívání nevyřeší.
Které materiály a konstrukce lépe odvádějí teplo
Z hlediska cirkulace vzduchu a odvodu vlhkosti dosahují odlišných výsledků různé typy konstrukcí:
- Pružinové a taštičkové systémy: Dutiny mezi pružinami přirozeně umožňují pasivní výměnu vzduchu při každém pohybu těla.
- Perforované a otevřené pěny: Moderní pěny s otevřenou buněčnou strukturou a větracími kanálky výrazně snižují akumulaci tepla. Důležitou roli hraje vědecký výzkum materiálů – pokročilé koncepty, jako je spánková technologie Dorelan, využívají patentované struktury MyForm, které podporují prodyšnost a zabraňují přehřívání organismu.
- Funkční snímatelné potahy: Potahy využívající prodyšná vlákna (např. lyocell či speciálně pletené textilie) usnadňují odpařování vlhkosti zpět do místnosti.
Jak dosáhnout tepelného komfortu během tropických nocí
Spoléhat pouze na lůžkoviny nestačí – matrace upravuje lokální mikroklima, nikoli teplotu v místnosti. Pro optimální regeneraci během parných nocí odborníci doporučují kombinovat několik zásad:
- Zatemňujte a větrejte: Přes den držte okna i žaluzie zavřené, větrejte intenzivně až v noci či krátce před spaním.
- Volte prodyšné lůžkoviny: Těžké přikrývky nahraďte lehkou bavlněnou plachtou nebo lněným povlečením.
- Sledujte složení spánkového systému: Pokud zvolíte kvalitní matraci s vysokou prodyšností, nezakrývejte ji pogumovaným či neprodyšným chráničem, který by cirkulaci vzduchu zcela zastavil.
Vhodná volba spánkové plochy, která tělu pomáhá udržet přirozenou termoregulaci, tak představuje klíčový krok k tomu, abyste se i uprostřed léta probouzeli svěží a odpočatí.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Decoland.