Ačkoli jde o něco naprosto přirozeného, příjemné usínání bývá občas věda. Má na něj totiž vliv řada faktorů, které mají jak fyziologické, tak psychologické příčiny.

„Ovlivnit spánek může nejen to, co jsme snědli, ale také náš zdravotní stav nebo jak moc jsme unavení, přičemž neplatí, že čím vyčerpanější jste, tím dříve se spánek dostaví. Někdy to bývá zcela naopak,“ přibližuje lékař ze spánkové laboratoře Jack Hewlit a dodává, že mýty, které o usínání kolují, ho občas velmi pobaví. Které jsou ty nejčastější?

Počítání oveček

Jde o jeden z nejznámějších mýtů tohoto druhu, který se nese celým světem. Přesto je počítání oveček před spaním zcela zbytečné. Tým psychologů z Oxfordské univerzity provedl před lety studii, která vliv počítání oveček na usínání zkoumala.

„Zjistila, že je tomu spíše naopak. Lidé se při počítání stáda soustředí na to, aby nic nepokazili, a tím udržují mozek v chodu. Ten přitom potřebuje naopak vypnout,“ vysvětluje Jack Hewlit. Snazšímu usínání může podle něj některým lidem pomoci představit si stádo při přecházení lávky nad potokem v romantickém horském údolí. Ale ani to prý není jistota.

Spaní na boku

Ležení na boku vám spánek nepřivolá. Mnohem zdravější je spaní na zádech. „Když spíme na boku, nedej bože stále na tom stejném, vytváříme na něj a na rameno neúměrný tlak. To pak brání rychlému uvolnění,“ tvrdí odborník.

Stejně tak se může lehce zablokovat krční páteř. A pokud máte spánkovou apnoe nebo astma, můžete si v této poloze zatarasit dýchací cesty a ztížit si tak dýchání.

Alkohol ukolébá

V tomto případě je to půl na půl. Pokud jde jen o usínání, může sklenička něčeho ostřejšího pomoci. „Alkohol zpomaluje činnost centrální nervové soustavy, tedy nás uvolní a sníží napětí,“ dokládá odborník.

Jenže na kvalitu spánku má alkohol opačný účinek. Kvůli němu se často budíme, a to nejen pro potřebu dojít si na toaletu, ale také vinou zlých snů. Navíc dochází k narušení REM fáze spánku, která je zodpovědná za správné fungování naší paměti i náladu po probuzení.

Bdělé snění

Řada lidí se snaží přivolat spánek tím, že si při usínání představují něco hezkého – ať už je to dovolená, nebo vyřešení problému v práci. Jenže ani to není dobře, neboť neustálé hledání nových podnětů a vymýšlení situací drží mozek ve střehu.

„Mnohem lepší je myslet na známé místo, které máte rádi, na něco, co vás uklidňuje,“ radí Jack Hewlit. Může to být třeba milovaná pláž, louka nebo Mumlavský vodopád.

Létající ptáci

Představa létajících ptáků může být sice velmi uklidňující, ale také stresující.

„Při studiích vyšlo najevo, že když tato představa člověka neuspí hned, začnou opeřenci v lidské hlavě nabírat na rychlosti a hlasitě hvízdat a cvrlikat,“ uvádějí expert. A to má pak opačný efekt.

Sýra se nebojte A trochu z jiného soudku. Pověry praví, že když před spaním sníme hodně sýra, budeme mít noční můry. To je ale nesmysl. Tato pověst pochází zřejmě z Vánoční koledy od Charlese Dickense, ale nezakládá se na pravdě. Pokud to přeženete, bude vám maximálně těžko, ale to se stává, ať už se přejíte čímkoli.

Článek byl připraven pro časopis Pestrý svět.