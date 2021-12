Spát byste měli na tvrdém, pro páteř je to nejlepší

Každý z nás prospí přibližně třetinu svého života, což rozhodně není málo. Ba naopak, dost na to, abychom i během spánku mysleli na své zdraví. Konkrétně na to, v jaké poloze se nachází naše páteř, která se v noci rehabilituje. Přesněji řečeno, má možnost se rehabilitovat, pokud jí k tomu ovšem poskytneme prostor. A to doslova.

Na zádech a ruce podél těla

Po dobu, kdy spíme, se naše svaly uvolňují nebo napínají, ale jinak, než je tomu ve dne (respektive za bdělého stavu). K této činnosti také potřebují méně energie, proto je doba spánku tím nejlepším časem k tomu, aby se páteř dala krásně dohromady, aby byla funkční a zdravá.

Matrace, na které ležíme, by proto měla být dostatečně tvrdá a spát bychom měli pokud možno na zádech, s rukama podél těla a uvolněnýma nohama. Možná si teď pomyslíte: Tolik nepříjemných požadavků najednou! To je pochopitelné, zvlášť jestliže jste zvyklí usínat s nahrnutým polštářem pod levou či pravou tváří, zkroucení jako paragraf a až po uši zaboření v peřinách.

Vězte však, že ta trocha počátečního nepohodlí, které vám už za pár dní ani nepřijde, přinese vaší páteři (a potažmo i vašemu celkovému zdraví) mnoho dobrého.

Noční wellness pro páteř

Váha těla se totiž v této pozici rovnoměrně rozkládá na ploše postele, svalové partie jsou maximálně uvolněné a všechny obratle, které se v průběhu dne vlivem našich špatných pohybových stereotypů vychylují z přirozené polohy, se pomalu vracejí na své původní místo. Řekněte sami, není to krása? Zatímco si klidně spíte, vaše páteř si dopřává luxusní wellness. Tak jí to dovolte.

Pozice na zádech má navíc i další plus. V této poloze je minimálně zatíženo srdce, které zlehka pumpuje krev, takže krevní oběh vám proudí jedna báseň. Zlepšuje se také činnost jater, která se starají o vyplavování toxinů z organismu, a tím zároveň i celkový metabolismus. Z toho vyplývá jeden velmi příjemný bonus: Naučíte-li se spát na tvrdé matraci a v té správné poloze, zbavíte se časem nejspíš i pár nadbytečných kilogramů.

Stojí tedy rozhodně za to, abyste přečkali počáteční nespokojenost. Ačkoliv se první týden či dva můžete probouzet celí rozlámaní, uvidíte, že pocit nepohodlí brzy odezní.

Použijte smotaný ručník

To samé, co o matraci, lze říci také o polštáři. I ten by měl být tvrdý, malý a nízký. Někteří z nás jsou možná zvyklí spát úplně bez polštáře, což ovšem není ten nejlepší nápad. Dejte si pod krk alespoň váleček ze smotaného ručníku. Tato pomůcka, stejně jako tvrdý polštář, totiž udržuje normální stav nosní přepážky a vy můžete během spánku bez problémů dýchat nosem, což je mnohem prospěšnější, než když dýcháte ústy.

Ne náhodou je nosní sliznice uzpůsobená tomu, aby se procházející vzduch nahříval a zároveň také čistil a dezinfikoval. Při dýchání ústy snadno pronikají do těla nežádoucí mikroorganismy, které mohou zapříčinit vznik infekcí, jako je nachlazení, bolest v krku, zánět průdušek apod. Pomalé a jemné dýchání nosem (tzn. nádech i výdech) má navíc úžasné relaxační účinky. Zkuste to pár minut před spaním a přesvědčte se sami. Zvláště po hektickém dni je to učiněný balzám.