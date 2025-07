Postel je jenom na spánek a sex, říká lékařka ze spánkové laboratoře

Kdy už by měl člověk vyhledat odborníka, když chrápe? Jaké jsou varovné signály?

Chrápání samo o sobě není nemoc, ale je hlavním příznakem onemocnění, které se nazývá obstrukční spánková apnoe. Doporučuji zpozornět, pokud ložnicový parter zaznamená pauzy v dechu. Někdy sami nemocní se budí s pocitem dušení. Ráno se mohou objevovat bolesti hlavy, sucho v ústech po probuzení, pacienti často chodí v noci na toaletu. Přes den se objevuje únava, někdy mikrospánky, častější je úzkostné a depresivní ladění, prostě chybí energie.

Jak vypadá typicky váš pacient?

Je to muž, který přichází dost často na popud partnerky nebo dokonce v jejím doprovodu. Ta tvrdí, že dokud partner jenom chrápal, stačilo ho pouze přesunout do obýváku na gauč, ale nyní pozoruje i zástavy dechu mezi chrápáním a o partnera se regulérně bojí, aby se vůbec ještě nadechl. Samotný pacient si potíže neuvědomuje, ale pokud začnu cílit otázky na denní únavu, často zjistím, že je významná. Přes den jsou pacienti ospalí, přičítají to ale narůstající obezitě a přibývajícímu věku. Můj typický pacient je muž, chrápající, nad padesát let, obézní, unavený, velmi často s nově zjištěným vysokým krevním tlakem či cukrovkou. Asi 30 procent pacientů tvoří ženy a 30 procent štíhlí lidé. Nechci, aby vznikl dojem, že spánková apnoe se týká jen a pouze obézních mužů. Spánek je zrcadlem našeho celkového zdraví.

Co je to spánková apnoe? Jaké jsou hlavní příznaky?

Spánková apnoe jsou opakované oblenění či zástavy dechu ve spánku způsobené kolapsem tkání v oblasti horních cest dýchacích. Česky řečeno, pacient se periodicky dusí, klesá okysličení organismu a vlivem toho, že kontrolní mechanismy mu nedovolí se úplně udusit, dochází během spánku k mikro probouzením. Spánek není kvalitní, vlivem těchto reakcí se člověk nedostane do hlubokých fází spánku, kde organismus regeneruje. Ráno se pak cítí jak po flámu a za chvíli by šel spát znovu. Toto periodické dušení je pro organismus velkým stresem, zvedá se krevní tlak, jinak se vyplavují hormony, a to vše má pak vážné důsledky pro celkové zdraví.

Jak vypadá její léčba?

Středně těžká a těžká spánková apnoe se léčí hlavně přetlakem. Tedy nemocnému zapůjčíme domů nejprve titrační přístroj, vybereme masku na obličej a najdeme optimální nastavení. Přístroj s hadicí a maskou vhání vzduch do dýchacích cest během spánku a nedochází tak k těm obávaným zástavám. Většina lidí se napoprvé lekne, co to vlastně má mít v noci na sobě, ale po tom, co to vyzkouší, zjistí, jak kvalitně může jejich spánek zase vypadat. Jsou odpočatější a tuto léčbu si žádají. Další efekt je ten, že i jejich partner spí kvalitněji, protože jej nebudí chrápání.

A jaký je postup, když přijde pacient s tím, že chrápe?

Nejprve si s pacientem povídám, abych věděla, co ho přivádí. Chci znát celou anamnézu, včetně rodinné, jaké prodělal nemoci a s čím se aktuálně léčí. Důležitá je informace o zaměstnání, zda třeba nepracuje ve směnném provozu. Dále probereme detailně spánek a denní únavu, pro kterou vyplňujeme i dotazníky, abychom získali co nejpodrobnější představu. Pacienty měřím a vážím, ptám se na případný nárůst hmotnosti a v jakých souvislostech. Následuje nebolestivé ORL vyšetření. Hledám místa zúžení, případný chronický zánět či jiný problém. Na základě výše zmíněného se rozhodnu, zda je postačující diagnostika v domácím prostředí, tedy zapůjčíme diagnostický přístroj domů na dvě noci. U složitějších případů je potřeba monitorace za hospitalizace a přímého dozoru specializovaných spánkových techniček.

MUDr. Haasová Tereza Vedoucí lékařka Spánkové laboratoře Benešov a soukromé ambulance ORL, foniatrie a spánkové medicíny ve Vinohradské poliklinice.

Je hlavní příčinou chrápání nadváha a obezita?

Nadváha a obezita bývá jednou z hlavních příčin obstrukční spánkové apnoe, tedy i zhoršujícího se chrápání. Většinou si toho lidé všimnou sami, že pokud tloustnou, hůře se jim dýchá, a to nejen ve dne, ale i v noci. Bohužel, čím více pacient váhově přibývá, tím se zhoršuje spánková apnoe a tím i únava. Přes den pak sahá po energeticky bohatých pochutinách a dále tloustne, je to bludný kruh. Dalšími příčinami jsou zúžení v oblasti horních cest dýchacích, proto je tak důležité ORL vyšetření. Ke chrápání přispívá i kouření, které způsobuje chronický zánět na sliznicích. Výrazné zhoršení chrápání a apnoe zaznamenáváme po alkoholu a sedativech.

Musí tedy pacient spolupracovat z hlediska úpravy životního stylu?

Rozhodně. Pacient, který spolupracuje v úpravě životního stylu je ideální. Kruciální je redukce tělesné hmotnosti u obézních, snažím se s tím pacientům pomoci, protože vím, jak je těžké redukovat hmotnost. Snížení váhy, a především pak její dlouhodobé udržení bez jojo efektu je velmi obtížné a bohužel pro drtivou většinu mých pacientů dlouhodobě nedosažitelné. Většina z nich jsou po opakovaných pokusech zhubnout. Dnes ale máme k dispozici nové léky, jsou to agonisté inkretinů, které působí mimo jiné i na centra v mozku, kde ovlivňují chuť k jídlu a pocit sytosti a jsou schopné snížit hmotnost v průměru o 15-25 %, což je skvělé. Klinické studie nedávno potvrdili, že při užívání některých těchto léků dochází u pacientů k výraznému poklesu epizod zástav dechu ve spánku a v některých případech i k vymizení spánkové apnoe. Vše by to mělo jít ruku v ruce s nalezením zdravějšího a dlouhodobě udržitelného zdravějšího životního stylu.

U výrazně polohově vázané spánkové apnoe někdy vystačí, když se nemocní vyvarují spánku v poloze na zádech. Pacientům bez obezity můžeme nabídnout i některé chirurgické výkony v oblasti měkkého patra a kořene jazyka.

Říká se, že obecně více chrápou muži než ženy. Je to pravda?

Ano, muži chrápou častěji. Mají užší hrtan a méně estrogenu – ten totiž chrání svaly dýchacích cest. Ale po menopauze se rozdíly mažou a ženy začínají pány dohánět. Mužům se častěji tuk ukládá v oblasti krku, ten dále zužuje dýchací cesty, a břicha, tam zase tlačí na bránici a nedovolí se pořádně vleže nadechnout.

Co všechno ovlivňuje spánek?

Všechno. Genetika, stres, světlo, hluk, jídlo, alkohol, pohyb, hormony, kvalita vztahů, i to, jak moc nás baví naše práce. Spánek je velmi citlivý – jako lakmusový papírek psychického i fyzického zdraví.

Co to znamená nespavost? Kdy už je potřeba navštívit spánkovou laboratoř?

Nespavost znamená, že člověk nemůže usnout, spí přerušovaně, nebo se probouzí o moc dřív, než by chtěl a už nemůže zabrat. Pokud jsou obtíže trvající déle jak měsíc, je dobré navštívit svého ošetřujícího praktického lékaře, ten pak rozhodne, zda je potřeba vyšetření ve spánkové laboratoři. Je to hlavně u těch pacientů, kde potřebujeme vyloučit nějakou jinou příčinu nespavosti jako spánkovou apnoe či neklidné nohy. Nespavost se řeší hlavně s psychoterapeuty a psychiatry, může být způsobena špatnými večerními návyky, úzkostmi nebo depresí. Obezřetnost je namístě u nadužívání léků na spaní, většina totiž způsobuje závislost.

Zmínila jste spánkovou laboratoř. Jak probíhá takové vyšetření?

Pacient přijde večer, je napojen a přes noc pomocí infračervených kamer sledován spánkovými techničkami. Podle druhu monitorace senzory sledujeme dýchání, dýchací pohyby, okysličení, krevní tlak, puls, aktivitu mozku a svalů na bradě, horních a dolních končetinách. Po vyhodnocení výsledků lékařem je pacient seznámen s diagnózou a je navržena adekvátní léčba. Postupujeme individuálně, často kombinujeme různé léčebné přístupy, zkoušíme, co pacientovi sedne nejlépe. Doplňujeme plicní vyšetření. Kombinace jsou pak různé – přístrojová terapie, chirurgická léčba, léky, úprava návyků či doporučení psychoterapie nebo neurologické péče.

Jaká jsou pravidla spánkové hygieny?

Chodit spát a vstávat ve stejný čas, i o víkendu. Vyvětrat ložnici, zatemnit a nechodit spát hladový, ale ani přejedený. Večer se vyhnout modrému světlu, těžké fyzické aktivitě, alkoholu a kofeinu. Postel má být jen na spánek a sex – ne na mobil, práci či nekonečné seriály.