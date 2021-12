Nejčastější potíže se spánkem. Varovat může chrápání i usínání během dne

Smutnou skutečností je, že za problémy se spánkem si z velké části můžeme sami. Ruku na srdce, jak často před spaním sledujete horory či různé akční filmy a přitom ujídáte z misky slané chipsy anebo popíjíte víno? Někteří lidé mají ve zvyku povídat si dlouho do noci s kamarády na Facebooku a usínat pak s mobilem v ruce. Doslova. Nebo si s oblibou po příchodu z práce s partnerem vychutnáte voňavou kávičku?

Když k tomu přičteme fakt, že nejednoho z nás celý den sužují myšlenky ohledně aktuální společenské situace nebo různé pracovní stresy, které nedokážeme odložit ani v bezpečí domova, byl by skoro zázrak, kdyby se nám dobře spalo.

Od poruch imunity až po deprese

Spánek je pro fyzické i duševní zdraví naprosto zásadní. Je to zdroj energie, který nelze ničím nahradit. Zamyslete se nad tím. Vždycky se najde aspoň něco, co můžete změnit, i kdyby to měla být „jen“ ta odpolední káva. Současná realita je však přesně opačná.

Průměrná délka spánku se v posledních desetiletích výrazně zkracuje (zhruba o 1 až 2 hodiny), a to jak u dospělých, tak i u dětí, což je velmi alarmující, neboť pro vyvíjející se organismus je spánkový deficit dvojnásobný malér. Důsledkem toho jsou pak různé zdravotní problémy od metabolického syndromu přes oslabenou imunitu a s tím související trable až po rozvoj depresí.

Lékaři navíc upozorňují, že nekvalitní spánek vážně ohrožuje zdraví srdce, a to už po relativně krátké době, kdy se člověk dostatečně nevyspí.

Nedobrovolné usínání v průběhu dne

Nespavostí dnes trpí zhruba pětina populace, což rozhodně není zanedbatelné číslo. A velmi výrazně narůstá také výskyt různých spánkových poruch. Pojďme se teď na některé podívat trochu podrobněji.

Velmi častá je insomnie čili nespavost, pro niž je příznačné buď obtížné usínání, nebo časné probouzení. Postižení se také mnohdy budí během noci a do rána už takříkajíc nezaberou. Není divu, že se potom ve dne plouží jako mátohy a myslí na jediné: jak večer padnou opět do postele.

Opakem téhle poruchy je nadměrná denní spavost, kdy se člověk přes veškerou snahu není schopen v průběhu dne udržet v bdělém stavu. Tento problém se často objevuje při onemocněních centrální nervové soustavy.

V dané souvislosti uveďme například narkolepsii, což je neurologické onemocnění, které se projevuje tím, že nemocný během dne znenadání upadá do spánku, což bývá provázeno i náhlým „výpadkem“ činnosti svalů. A není v jeho silách to jakkoli ovlivnit (vzpomeňte si na doktora Pantoflíčka ze seriálu Ordinace v růžové zahradě). Tato porucha dokáže člověku pořádně zkomplikovat život.

Noční můry, ale také „neklidné nohy“

Příčinou problémů se spánkem mohou být i poruchy tzv. cirkadiánního rytmu (poruchy v načasování a délce spánku), což znamená, že naše biologické hodiny jsou posunuty buď ve smyslu zpoždění (člověk usíná pozdě v noci a ráno se obtížně budí), nebo naopak předsunutí (usínání brzy večer a opětovné probouzení v pozdních nočních hodinách).

K dalším spánkovým poruchám náleží také parasomnie, což jsou abnormální projevy, které se vyskytují při usínání, v průběhu spánku či během probouzení. Jde například o noční můry, tedy děsivé sny v průběhu REM fáze spánku, noční děsy, kdy se pacient probouzí s křikem a pláčem, ve tváři má vyděšený výraz, ale kvůli spánku nereaguje na oslovení, dále pak spánkové halucinace nebo náměsíčnost.

Velmi nepříjemný problém je tzv. syndrom neklidných nohou. Vždyť si to jen představte, jste k smrti unavení, toužíte usnout, ale nejde to, protože máte silné, leckdy až nepřekonatelné nutkání pohybovat dolními končetinami. No, řekněte, koho by to nenaštvalo?

Apnoe: opakující se zástavy dechu

K závažným poruchám, které narušují spánek, patří spánková apnoe, ta je definována jako výskyt zástav dechu ve spánku, jež trvají nejméně 10 vteřin a opakují se víc než pětkrát za hodinu. V praxi to znamená přerušení proudění vzduchu nosem či ústy.

Nejčastější poruchou dýchání ve spánku z hlediska nemocnosti a úmrtnosti je syndrom obstrukční spánkové apnoe, a to ze dvou důvodů: kvůli vysokému počtu srdečně cévních a metabolických komplikací a zvýšení rizika dopravních nehod či úrazů následkem mikrospánku.

Přechodná obstrukce je způsobena ochabnutím a „přisáním“ stěn hltanu, kdy je přerušena nebo omezena průchodnost vzduchu a následně dochází k poklesu saturace (nasycení) krve kyslíkem. V průběhu apnoe klesá tepová frekvence i krevní tlak a pokles kyslíku a nárůst kysličníku uhličitého vede ke zrychlenému dýchání neboli hyperventilaci.

Diagnózu spánkové apnoe stanovuje vždy somnolog, odborný lékař se specializací na poruchy spánku a spánkovou medicínu, v spánkovém centru nebo spánkové laboratoři, jež jsou zřizovány při odbornostech plicních, nervových, psychiatrických či ORL. V České republice byl v posledních letech zaznamenán výrazný nárůst počtu spánkových laboratoří, které se zabývají diagnostikou a léčbou spánkových poruch. Terapie je komplexní. Zahrnuje režimová opatření a podle nálezu konzervativní, ale i chirurgickou léčbu.