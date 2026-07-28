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Poslední jídlo do 17. hodiny? Není dobré jít spát hladový, vysvětluje profesor Praško

Pavla Matějů
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Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, Csc. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Naše biologické hodiny se během života mění. Děti vstávají brzy ráno, v dospívání se posouvají k večernímu typu a ve vyšším věku se většina znovu vrací ke „skřivanům“. Přední český psychiatr Ján Praško zdůrazňuje, že pro zdravý spánek jsou důležitější pravidelnost a dostatečná délka než přesná hodina usnutí. Kdy si dát poslední kávu dne? A může starším lidem pomoci melatonin v tabletách?
Lékaři Česka

Lidem, kteří chodí spát pozdě a pozdě vstávají, říkáme sovy, zatímco ti, jimž nevadí vstávat za rozbřesku, jsou skřivani. Která skupina se těší lepšímu spánku?
Ani jedna skupina nemusí spát lépe nebo hůře. Jde spíše o to, jak dobře se jejich přirozený biologický rytmus potkává s požadavky běžného života. „Sovy“ mají tendenci usínat i vstávat později, zatímco „skřivani“ bývají aktivní už od časného rána. Většina lidí se přitom nachází někde mezi těmito dvěma póly. Jde spíš o to, zda máme možnost žít v souladu se svými biologickými hodinami. Zdá se ale, že dnešní společnost vychází o něco více vstříc skřivanům. Škola, práce i většina úředních hodin začínají ráno, takže sovy často musejí vstávat dříve, než by odpovídalo jejich biologickým hodinám. To může vést k chronickému nevyspání, zejména pokud chodí spát pozdě.

Pokud člověk nemůže usnout nebo se v noci probudí a dlouho bdí, je lepší na chvíli vstát. Může si v jiné místnosti sednout do křesla, poslouchat audioknihu nebo dělat něco klidného při tlumeném světle.

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