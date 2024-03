Chci spát, zaplatím cokoli. Za peřinu i pyžamo. Obchod se spánkem zažívá boom

Dávno pryč je doba, kdy se lidé znavení prací svalili do postele a hned usnuli. Pořekadlo, že někdo spí jako špalek, ztratilo význam. Většina z nás řeší nějaký problém související se spánkem. Nejčastěji to, že zalezeme do peřin a pak dlouho nemůžeme usnout. Nebo se v noci vzbudíme a pak opět nemůžeme usnout. Následky jsou stejné – únava, podrážděnost, nic se nám ve dne nedaří. Dlouhodobý nedostatečný nebo nekvalitní spánek vede k různým zdravotním potížím. Takže je logické, že nespavci jsou ochotni udělat cokoli, aby se blahodárný spánek do jejich životů zase vrátil.

Stává se, že někteří lidé, když trpí poruchami spánku, přicházejí vystrašení z toho, že jim ve spánku něco chybělo. Mnohdy jde o výstupy z nějaké aplikace, o níž toho moc nevíme. Karel Šonka neurolog