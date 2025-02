Spaví jako medvědi. Kdy zbystřit, jestli už to není nemoc

Varovné signály Kdy zbystřit pozornost, že se u vás něco děje? Když usínáte i mimo dobu vymezenou na spánek, aniž byste měli důvod být unavení . Zdřímnutí a ospalost například po obědě bývá běžná, zvlášť když znáte své biorytmy a víte, že to tak máte dlouhá léta a jiné nesnáze vás netrápí.

. Zdřímnutí a ospalost například po obědě bývá běžná, zvlášť když znáte své biorytmy a víte, že to tak máte dlouhá léta a jiné nesnáze vás netrápí. Když vám časté usínání začíná kazit život a už i druzí vás upozorňují, že to není obvyklé. Někdy to poznáte i podle kamarádských vtípků: „Jé, tys prohýřil noc, co?“ Ostatní si můžou vašich potíží všimnout dřív než vy.

Někdy to poznáte i podle kamarádských vtípků: „Jé, tys prohýřil noc, co?“ Ostatní si můžou vašich potíží všimnout dřív než vy. Vstáváte-li najednou unavení a vlastně se vám vůbec z postele nechce, nejde vám to.

a vlastně se vám vůbec z postele nechce, nejde vám to. Pokud jste začali víc chrápat, budíte se, trápí vás noční můry , ale i bolesti hlavy nebo zadýchávání při probouzení.

, ale i bolesti hlavy nebo zadýchávání při probouzení. Jestliže máte „nervy na pochodu“ a nějaké životní soužení, kterým omlouváte své potíže se spánkem. Možná si říkáte: „Kdo by na mém místě, s mými starostmi klidně spal?“