Spánek je přitom základní potřebou, bez níž tělo ani mozek nedokážou správně fungovat. Během noci se opravují buňky, obnovuje energie a nervový systém, třídí se vzpomínky i zážitky.
Dostatek spánku posiluje imunitu, pomáhá snižovat riziko srdečně–cévních chorob a udržuje mozek v kondici. Kdo spí dlouhodobě málo, má větší sklon k depresím, přibírání na váze i vysokému tlaku. Kvalitní odpočinek také ovlivňuje naši náladu a schopnost reagovat.
Mnohdy stačí jediná probdělá noc a druhý den jsme podráždění, nesoustředění a chybujeme i v běžných situacích. Přesto většina z nás spánek podceňuje a dělá věci, které jeho kvalitu zbytečně zhoršují. Co spánku škodí:
1. Hodně světla a obrazovek
Jedním z největších nepřátel spánku je umělé světlo, zvlášť modré světlo z mobilů, tabletů a televizí. Mozek si ho vykládá jako denní světlo a omezuje tvorbu melatoninu, hormonu spánku. Pokud usínáme s telefonem v ruce nebo u zapnuté televize, tělo se špatně přepíná do nočního režimu.
Řešení je jednoduché: hodinu před spaním odložte elektroniku, vyměňte ji za knihu, klidnou hudbu nebo teplou koupel a v ložnici používejte jen tlumené světlo.
Postel je jenom na spánek a sex, říká lékařka ze spánkové laboratoře