Pozor na nedostatek spánku. Může vést až k život ohrožujícím problémům

Potíže se spánkem a usínáním si ve většině případů způsobujeme sami, přesněji řečeno naše škodlivé návyky. Například to, že do postele chodíme hladoví, či naopak přejedení k prasknutí, že do noci sledujeme televizi nebo si píšeme s přáteli na Facebooku, že si nejsme schopni odpustit odpolední kávu...