Co víte o spánku? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Cvičení paměti – 95 nápaditých her a úkolů pro všechny věkové kategorie probíhá od pátku 31. března do čtvrtka 6. dubna do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve čtvrtek 6. dubna ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Nápaditá příručka je určená nejen k procvičování paměti a odhalovaní jejích slabých míst, ale je vhodná i pro pobavení. Část knihy je věnována teorii – co je to mozek, z čeho se skládá, jak funguje, jaké druhy paměti máme, proces ukládání vzpomínek a stárnutí mozku.

Rozebírá faktory přispívající k opotřebení paměti i její poruchy a nemoci (demence, alzheimer, infarkt) a uvádí rady, jak si paměť udržovat a zlepšovat. Hlavní část knihy obsahuje přes devadesát praktických cvičení – číselné řady, pyramidy, obrázky, doplňování a mnoho dalšího.

Pravidla soutěže najdete zde.