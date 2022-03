Za znalosti o ledvinách vyhráli detoxikační balíček. Zkuste si kvíz také

Komerční sdělení

Výhry v soutěžním kvízu

Na pět vylosovaných čtenářů únorového kvízu na Zdraví iDNES.cz čeká měsíční kúra bylinných čajů MW TEA DETOX na detoxikaci organismu. Soutěže se můžete zúčastnit od pátku 25. února do pátku 4. března do 10:00.

Výhru do soutěže věnovala firma Dr.Nek.

Smetanka podporuje funkci trávicího traktu, pomáhá udržovat normální fyziologickou kyselost v žaludku. Kopřiva podporuje přirozené purifikační funkce, usnadňuje odstraňování toxinů z těla. Heřmánek zklidňuje trávicí systém, pomáhá při nadýmání. Zázvor podporuje trávení, pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru, příznivě ovlivňuje žaludeční funkci v časném těhotenství. Ostropestřec pomáhá udržovat játra v normálním stavu, přispívá k jejich ochraně. Podporuje detoxikační funkci jater, trávení a pročišťování organismu. Lopuch a řebříček působí blahodárně na trávicí trakt, řebříček pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi.