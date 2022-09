Zjistěte v kvízu, co víte o krvi. Můžete vyhrát balíček pro zdraví

Vědomostní kvíz o pět balení tobolek s železem bude probíhat od pátku 23. září do 30. září do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku v pátek 30. září ve 12:00 a budeme je informovat i e-mailovou zprávou.

Pravidla soutěže najdete zde.