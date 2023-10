Co víte o srdci a cévách? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Cviky při práci od vydavatelství Esence probíhá od čtvrtka 26. října do čtvrtka 2. listopadu do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Kniha Cviky při práci

Praktický průvodce plný jednoduchých a rozmanitých způsobů, jak si správně protáhnout tělo během sedavého zaměstnání. Zaměřuje se na cviky, které můžete snadno provádět během dne – ať už v kanceláři nebo doma. Mnozí z nás sedí po většinu dne u stolu, nemluvě o hodinách strávených u televize. Kočky i psi se protahují několikrát denně, ale lidé na tento pravidelný rituál zapomněli.

Bolesti zad, migrény a dokonce i problémy s trávením se mohou s dlouhodobým sezením zhoršit. Příručka vám ukáže, jak zlepšit držení těla při sezení, posílit svalstvo, protáhnout se a zlepšit flexibilitu, abyste se vyhnuli problémům spojeným s nedostatečným pohybem.

Kniha je rozdělena do pěti částí: krk a ramena, páteř, nohy a boky, ruce a zápěstí, dýchání. V každé kapitole najdete cvičení, tipy a triky zaměřené na oblasti, které jsou často postiženy ztuhlostí a bolestí.

