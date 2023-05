Co víte o civilizačních chorobách? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy 120 křížovek pro dobré zdraví probíhá od úterý 30. května do úterý 6. června do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku v úterý 6. června ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha 120 křížovek pro dobré zdraví

Kniha sto dvaceti švédských křížovek vám umožní příjemně strávit volný čas a protrénovat si své mozkové závity.

Navíc se také můžete dozvědět i mnoho důležitých zajímavostí z oblasti zdraví a zdravé výživy.

Pravidla soutěže najdete zde.