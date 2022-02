VIDEO: Na ultrazvuk k praktikovi. Revoluce, která pacientovi ušetří čas

Praktičtí lékaři to považují za revoluci a doufají, že se to rozšíří postupně do většiny ordinací. Řeč je o novince, kterou dnes zkouší část praktiků. Ti mají ve svých ordinacích k dispozici ultrazvuk, díky kterému mohou vyšetřit pacienta, zlepšit tak diagnostiku i péči a také mu ušetřit čas.