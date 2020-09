Když jsme spolu měly dělat rozhovor, zrovna jste byla v sanitce při převozu miminka do nemocnice. Jak to dopadlo?

Dobře, ale miminko ještě nemá zcela vyhráno. Převezli jsme ho s plicní hypertenzí ve velmi těžkém stavu na jednotku intenzivní péče do perinatologického centra. Léčba bude hodně náročná.