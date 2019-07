Sex po porodu je jako opětovná ztráta panenství, říká televizní hvězda

„Lékaři vám po porodu doporučí počkat se sexem šest týdnů. Myslím, že to by měla dodržet každá žena. Udělala jsem to i já, navíc jsem byla po prvních dvou porodech velmi potrhaná a museli mě šít. Napotřetí už se to nestalo,“ svěřila se Snooki v podcastu Women On Top.

Ani po šesti týdnech její tělo nebylo připravené na sexuální styk. Měla bolesti ještě dlouho poté.

„Přirovnala bych to k prvnímu sexu. Jako když přicházíte o panenství. Bolí to stejně a je vám to i stejně nepříjemné, nezažíváte žádné příjemné pocity, prostě to musíte vydržet. A rozhodně radím použít lubrikační gel. To říkám opravdu otevřeně,“ pokračovala.

Podle Snooki se ženy stydí za to, že si sex po porodu nějaký čas neužívají. Lékař jí však sdělil, že jde o přirozený proces, kterým si ženy prochází. Nemusí to být problém všech žen, ale objevuje se velmi často.

Na vině jsou hormony, které se z těla ještě nějaký čas po porodu vyplavují a u každé ženy to trvá jinak dlouho. Kvůli hormonům se snižuje lubrikace pochvy. A další věc jsou jizvy, které se také u každého hojí různě dlouhou dobu.

Ženu mohou trápit stehy po episiotomii nebo způsob sešití neodpovídá její předchozí fyziognomii (lidově řečeno ji doktor sešije moc nebo málo).

„Dnes se na každého veřejnost hned kouká skrz prsty, když si dovolí otevřeně odhalit nějaké ožehavé téma. Je to škoda. Já vám tady otevřeně řeknu, že jsem ráda. že jsem se pořádně opila, než jsme měli první sex po porodu. To je další věc. Uvolnit se je důležité,“ myslí si.