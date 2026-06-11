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Mini svačinky dobývají sociální sítě. Praktický trend, nebo nezdravá dieta?

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Pár oříšků, kousek čokolády a jeden dílek mandarinky. I tak vypadají takzvané „snack tins“, nový hit sociálních sítí. Zatímco někteří v nich vidí neškodný rituál, odborníci upozorňují, že mohou vést i nezdravým stravovacím návykům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na první pohled působí nevinně. Malé kovové krabičky, často ve velikosti obalu od mentolek, naplněné několika pečlivě naaranžovanými sousty. Takzvané „snack tins“ v posledních měsících zaplavily TikTok i Instagram a staly se virálním trendem.

Jejich příznivci tvrdí, že nejde ani tak o jídlo jako o rituál – způsob, jak se na chvíli zastavit a dát si malou svačinu bez rozptylování. Podle kritiků jsou ale porce v krabičkách tak malé, že spíš než zdravé stravování připomínají nezdravou dietní kulturu nebo dokonce podporují poruchy příjmu potravy.

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Pár oříšků a kousek čokolády

Trend stojí na jednoduchém principu: do malé krabičky se vloží několik drobných potravin, obvykle kombinace ovoce, ořechů, sýra, čokolády nebo sušeného ovoce. Na sociálních sítích najdete tisíce videí, ve kterých lidé ukazují své vlastní verze. Některé krabičky vypadají jako miniaturní degustační menu, jiné obsahují doslova jen několik soust.

Právě velikost porcí se stala předmětem debat. V jednom z nejdiskutovanějších příspěvků obsahovala svačina jediný dílek mandarinky, několik kešu ořechů, datli a malý kousek čokoládové tyčinky. Pod videem se rychle objevily tisíce komentářů – od obdivu až po obavy.

Elsa @el.sa.e

another day, another snack tin ✨ is there anything better than a peanut butter date? #snacktin #girlsnacks #tinysnack #littletin #snacktintime

5. června 2026 v 18:33, příspěvek archivován: 5. června 2026 v 18:33

Proč trend některé odborníky znepokojuje

Část kritiků upozorňuje, že takto malé porce mohou vysílat problematické signály, zejména k mladým lidem. Pokud by někdo volil podobné svačinky namísto běžných porcí jídla, podle odborníků by to už mohlo hraničit s poruchou příjmu potravy. Někteří trend spojují s návratem takzvané „diet culture“, tedy kultury, která glorifikuje štíhlost a omezování jídla.

„Proč bychom měli nejmenší svačinu na světě prezentovat jako něco, co dodá tělu a mozku dostatek energie,“ vyjádřila se například americká dietoložka Kathleen Meehanová. Známá TikTokerka Meredith Lynchová označila trend za „nebezpečný“ a „nedostačující“. Samotný nápad podle nich není problém – rozhodující je, jak si člověk svačiny naplánuje a jakou roli hrají v celkovém jídelníčku.

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Odborníci: Záleží na obsahu i kontextu

„Jsem velkým zastáncem toho, aby bylo stravování co nejpraktičtější,“ říká Rachel Engelhartová, dietoložka specializující se na poruchy příjmu potravy. Podle ní může být malá svačinová krabička užitečná například během dlouhého pracovního dne, na cestách nebo v situacích, kdy není po ruce plnohodnotné jídlo.

Zároveň však upozorňuje, že by drobný snack neměl nahrazovat oběd ani větší svačinu.

Jak na lepší svačinový box?

Odborníci doporučují zaměřit se spíš na obsah než na co nejmenší porce a vybírat potraviny s vysokou nutriční hodnotou.

Dobrou volbou mohou být například:

  • větší porce ořechů
  • sýr
  • řecký jogurt
  • hummus
  • celozrnné krekry
  • ovoce bohaté na vlákninu
  • sušené maso (jerky)
  • edamame nebo pečená cizrna

„Pravděpodobně vás dostatečně nezasytí ani tělu neposkytne energii, kterou potřebuje pro optimální fungování,“ vysvětluje. Jinými slovy: problém není v samotné krabičce, ale v očekávání, že několik soust nahradí normální jídlo.

Malé svačiny často nestačí

Jedním z důvodů, proč odborníci trend kritizují, je jeho nízká energetická hodnota. Některé virální verze obsahují jen několik desítek kalorií. Taková porce může na chvíli zahnat chuť na sladké, ale většině lidí neposkytne dostatek energie ani živin. Výsledkem může být rychlý návrat hladu, větší únava nebo pozdější přejídání.

Dietoložka Gabrielle Kishnerová proto doporučuje, aby svačina kombinovala alespoň dvě základní živiny – například bílkoviny a vlákninu. Právě tato kombinace pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a zasytí na delší dobu.

Může mít trend i pozitivní stránku?

Překvapivě ano. Někteří odborníci oceňují, že trend vede lidi k větší všímavosti při jídle. Místo bezmyšlenkovitého zobání z velkého balení chipsů nebo sušenek si člověk připraví konkrétní porci a věnuje jí pozornost. To může pomoci lépe vnímat hlad i sytost.

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„Snack tins mohou být dobrým nástrojem pro vědomé stravování,“ myslí si Rachel Engelhartová. Zároveň ale dodává, že pokud po snědení celé krabičky máte stále hlad, není důvod si nedat další svačinu nebo hlavní jídlo. Právě schopnost reagovat na signály vlastního těla je podle odborníků důležitější než velikost jakékoli virální krabičky.

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