Smích jako nejlepší lék. Pomáhá zmírnit stres, zhubnout i posílit srdce

Podle odborníků má deset minut smíchu stejný efekt jako dvě hodiny spánku. A to není všechno! Má ještě spoustu dalších zdravotních benefitů. Přečtěte si, s čím vším vám může smích pomoci.
Ilustrační snímek

Léčivá síla je tak veliká, že stojí za to se denně alespoň chvíli zasmát. Jistě, můžete namítnout, že se na to ne vždy cítíte. Ale podle vědců to nevadí, protože smát se můžete naučit i tak. Stačí, když roztáhnete koutky úst, a ve vašem těle se začnou dít změny!

Nejenže poklesne hladina stresových hormonů, které huntují vaše zdraví, ale současně se spustí produkce hormonu štěstí serotoninu, který vám dodá energii a dobrou náladu. A to už za pokus přece stojí, nemyslíte?

Podpoří vaši psychiku

O léčivých účincích smíchu věděli už naši předkové. Důkazem jsou čtyři tisíce let staré vtipy, které archeologové našli v jednom z nalezišť v Mezopotámii. Legrácky byly vytesány na hliněných destičkách a obsahovaly rozličné slovní hříčky či narážky na každodenní život.

„Smích znamenal pro staré Sumery přírodní lék proti stresu a depresím. Zároveň tmelil kolektiv a zlehčoval každodenní těžkosti. A to je přesně to, co potřebujeme i dnes,“ říká jeden z badatelů Daniel Mansfield a radí, že byste denně měli přečíst tři až pět kreslených nebo psaných vtipů. Důležité je, že se při nich zasmějete.

Doporučení: Pokud nevíte, kde takové prima vtipy hledat, podívejte se třeba na webové stránky www.ivtipy.cz či na sociální sítě, kde najdete také krátká videa s humornými příběhy.



