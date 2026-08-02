Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Slyšíte, ale nerozumíte? Tohle může být první příznak ztráty sluchu

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Máte pocit, že lidé kolem vás najednou mluví méně srozumitelně? Často žádáte, aby větu zopakovali, nebo si zesilujete televizi? I když stále slyšíte, může jít o první příznaky zhoršujícího se sluchu. Poradíme, kdy je čas navštívit odborníka a jaké možnosti léčby dnes existují.

Zvuk deště nebo větru, hlas manžela z vedlejší místnosti nebo obyčejné zvonění telefonu. Většina z nás tyto zvuky slýchá každý den, aniž by jim věnovala zvláštní pozornost. Teprve když začnou postupně mizet, uvědomíme si, jak důležitou součástí života vlastně jsou.

Ztráta sluchu totiž neznamená jen to, že člověk hůře slyší. Dotyčný totiž často přichází i o část kontaktu s okolím. Rozhovory jsou pro něj náročnější, společná setkání méně příjemná a některé situace začnou být vyčerpávající. Mnozí lidé se proto postupně stahují do ústraní, aniž by si vůbec uvědomili, že problémem je právě sluch, který už neslouží tak jako dřív.

Nedoslýchavost trápí i mladé lidi. Škodí sluchátka i špatná hygiena

Když slova splývají

Potíže přitom obvykle nepřijdou ze dne na den. Sluch se zhoršuje pomalu a nenápadně. Nejprve člověk častěji žádá ostatní, aby větu zopakovali, zesiluje si televizi nebo má pocit, že lidé kolem něj mluví méně srozumitelně než dříve.

Později už nerozumí v restauraci, na rodinné oslavě nebo při hovoru ve větší skupině. Často slyší hlas, ale jednotlivá slova splývají. Právě proto bývá ztráta sluchu dlouho přehlížená. Mnoho lidí ji považuje za běžnou součást stárnutí a návštěvu odborníka odkládá celé roky.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Příčin zhoršení sluchu existuje celá řada. Svou roli hraje věk, prodělané nemoci, některé léky, dědičnost i dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí.

U mnoha starších lidí dochází k postupnému poškozování buněk ve vnitřním uchu, které převádějí zvuky na nervové signály pro mozek.

Právě tento typ poruchy bývá velmi častý. Člověk si přitom nemusí uvědomovat, jak výrazně se jeho sluch během let změnil. Není výjimkou, že na problém upozorní až rodina, která si všimne příliš hlasité televize nebo toho, že blízký odpovídá jinak na otázky.

Naslouchadlo nestačí

Když se řekne pomoc při ztrátě sluchu, většina lidí si představí naslouchadlo. To skutečně dokáže mnoha pacientům výrazně pomoci a dnešní přístroje jsou mnohem dokonalejší než dříve. Ne vždy ale stačí.

Někteří lidé sice slyší lépe, přesto však nerozumějí tomu, co ostatní říkají. V takové situaci může lékař doporučit sluchový implantát. Na rozdíl od naslouchadla zvuk pouze nezesiluje, ale pomáhá obejít poškozenou část sluchového systému a předává informace jiným způsobem.

Zlepšete svůj sluch. Zaručené rady, jak o něj správně pečovat

Mnoho lidí překvapí, že sluchové implantáty nejsou novinkou posledních let. Lékaři je používají už desítky let a technologie se neustále zdokonalují.

Nejznámější jsou kochleární implantáty určené lidem s těžkou poruchou sluchu. Po operaci následuje nastavování přístroje a také období, kdy si mozek na nové vnímání zvuků postupně zvyká. Vyžaduje to trpělivost a spolupráci s odborníky, výsledky ale často bývají velmi výrazné.

Řada pacientů popisuje neskutečně dojemný okamžik, kdy po letech znovu uslyšeli zpěv ptáků, šum deště nebo hlas člověka, kterého mají rádi. Bylo zajímavé, že až právě tehdy si uvědomili, o kolik zvuků během let přišli.

Nepřehlížejte varovné signály

Objednejte se na vyšetření sluchu, pokud:

  • často žádáte ostatní, aby větu zopakovali,
  • máte pocit, že lidé kolem vás mluví potichu nebo nesrozumitelně,
  • rozumíte výrazně hůř v restauraci, na oslavách nebo ve větší společnosti,
  • pravidelně si zesilujete televizi nebo rádio více než ostatní,
  • špatně rozumíte telefonním hovorům,
  • blízcí vás upozorňují, že hůře slyšíte.

Čím dříve se příčina potíží odhalí, tím větší je šance, že vhodná léčba nebo kompenzační pomůcka pomůže zachovat kvalitní komunikaci i běžný život.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla

Ilustrační snímek

Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...

V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí

Slavné ženy, které raději volí chození bez podprsenky.

Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...

Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje

Ilustrační fotografie

Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...

Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují

Šílené zážitky, které si prožily slavné hvězdy v dětství.

Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...

Zápach prdů upozorní na zánět, slinivku i nádor. Jak ho ovlivňuje spánek a to, co jíme

Premium
Střeva a zdraví

Děláme to všichni. Bez výjimky. Prd je zvuk, který neuznává tituly ani etiketu. Malý akustický důkaz toho, že jsme především biologické bytosti. Nevyžádaný, leč upřímný. Zkusme ho pro změnu vnímat...

Mikronevěra ničí vztahy. Kdy jsou tajné zprávy horší než sex s cizími

ilustrační snímek

Nevěra už dávno není jen o „zakázaném sexu“. Spousta Čechů přiznává, že své polovičky podvádí prostřednictvím „tajných zpráv“, nevyžádaných lajků a pozornosti na sociálních sítích.

2. srpna 2026

Opalujte se chytře. Důležité je SPF, ale i péče po slunění

Ilustrační snímek

Nemusíte se schovávat ve stínu, se sluncem je potřeba naučit se vycházet, aby příjemně hřálo a nespálilo vás. A dodržovat ta správná pravidla.

2. srpna 2026

Tajemství úspěšné rodinné dovolené: Méně je více, raději moc neplánujte

Ilustrační snímek

Dovolená měla být odměnou za celý rok. Jenže místo pohody řešíte, kdo se s kým nebaví, proč puberťák odmítá vylézt z pokoje, kdo zapomněl nabíječku a proč jste si vlastně myslela, že si u moře...

2. srpna 2026

Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět

Krásky, které ještě neoslavily třicítku.

Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...

2. srpna 2026

Slyšíte, ale nerozumíte? Tohle může být první příznak ztráty sluchu

Ilustrační fotografie

Máte pocit, že lidé kolem vás najednou mluví méně srozumitelně? Často žádáte, aby větu zopakovali, nebo si zesilujete televizi? I když stále slyšíte, může jít o první příznaky zhoršujícího se sluchu....

2. srpna 2026

Každý pohyb je dobrý, ale tenis vám přidá dokonce deset let, říká profesor Raboch

Premium
Psychiatr Jiří Raboch

Kromě učebnic a vědeckých publikací o duševních nemocech se Jiří Raboch, emeritní přednosta Psychiatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, věnuje i psychiatrii životním stylem, což je...

2. srpna 2026

Lidi mají rádi šokující videa. Průjmem jsem zaneřádil koupelnu, vypráví pediatr Děckař

Premium
Cyril Matějka známý jako „Děckař“.

Když se řekne Děckař, je jasné, o koho jde. Pediatr a influencer Cyril Matějka se veze na obří vlně popularity. Točí zábavná videa a napsal netradiční knihu, v níž radí rodičům, jak vyzrát na dětské...

1. srpna 2026

V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí

Slavné ženy, které raději volí chození bez podprsenky.

Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...

1. srpna 2026  10:09

Voňavé letní maličkosti: tyto pomocníky oceníte ve vaší koupelně

Vyživující tělové mléko Nivea se stoprocentní kyselinou hyaluronovou dodá...

Léto přeje lehkosti, svěžesti a péči, která podtrhne vaši přirozenou krásu. Přinášíme výběr kosmetických novinek, které rozzáří pleť, provoní letní dny a dopřejí pokožce i vlasům přesně to, po čem...

1. srpna 2026

Blíženci sklidí obdiv, Ryby se zasní. Horoskop na srpen pro všechna znamení

Premium
ilustrační snímek

Je tady druhý prázdninový měsíc, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co srpen 2026 přinese jednotlivým...

1. srpna 2026

Horoskop pro každé znamení na 32. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Jaké budou naše další srpnové dny podle hvězd? Býci, pokud budete v práci, počítejte s větším tlakem. Dokážete ho však usměrnit tím, kolik si toho na sebe necháte naložit. Štíři, i vám práce může...

1. srpna 2026

Srpnoví oslavenci: Tyto slavné tváře čekají narozeniny i velká jubilea

Tyto VIP v srpnu slaví narozeniny.

Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti ze světa i z Česka, které se v srpnu těší na oslavu svých narozenin. Někteří slaví kulatiny, jiní si na ně ještě počkají. Patří sem osobnosti jako...

1. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×