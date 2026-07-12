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Slunce prospívá i škodí. Toto by měl znát každý, než vyjde ven

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Slunce nám zlepšuje náladu, pomáhá tělu vytvářet vitamin D a bez jeho paprsků by život na Zemi neexistoval. Zároveň však může urychlovat stárnutí pokožky, způsobit bolestivé spálení i zvýšit riziko rakoviny kůže. Připomeňte si, jak se správně chránit, co znamenají UVA a UVB paprsky a jaké chyby při opalování dělá většina lidí.

Zopakujme si to hlavní: existují dva hlavní typy UV záření – UVA a UVB. UVA představuje až devadesát pět procent UV záření dopadajícího na Zemi. Proniká hluboko do pokožky a způsobuje její předčasné stárnutí, tvorbu vrásek a pigmentových skvrn, oslabuje imunitní systém.

Dlouhodobé vystavení UVA záření patří k hlavním faktorům rizika rakoviny kůže.

UVB záření (s kratší vlnovou délkou) tvoří jen pět procent záření dopadajícího na planetu. Proniká do svrchní vrstvy kůže, ale způsobuje její spálení a tvorbu nového melaninu. Může poškodit DNA buněk, čímž zvyšuje riziko rakoviny kůže.

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Pozor u fototypu I

I když do bronzova opálená pleť už není tak „in“, jako bývala, pořád má spoustu příznivců. Ostatně slunci se v běžném životě úplně nevyhne nikdo z nás. A tak jedinou možností je SPF ochrana. Důležité je najít rovnováhu mezi dostatečnou ochranou a rozumným pobytem na slunci.

„Na pozoru se musejí mít hlavně lidé s velmi světlou kůží (fototyp I) a ti, kdo mají na těle mnohočetná znaménka, případně u nich někdo v rodině prodělal rakovinu kůže,“ radí dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

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„Pro ně platí přísná doporučení při pobytu na slunci. Opalování není vhodné ani patnáct minut a pleť je třeba chránit faktorem minimálně 50,“ vysvětluje lékař.

Fototyp I charakterizuje velmi světlá, pihatá pokožka, zrzavé nebo velmi světlé blond vlasy a pokožka, která prakticky nikdy nezhnědne.

Šest čajových lžiček krému

Pokud se intenzivně neopalujete, lze použít SPF 25–30 (nikdy ne nižší než 15), a to i když patříte k lidem s tmavší pokožkou. Krém nanášejte minimálně dvacet minut před sluněním, aby měl dost času se vstřebat.

„Velmi důležité je, kolik opalovacího přípravku na tělo nanesete,“ upozorňuje dermatolog. „Špatné dávkování je nejčastější příčinou spálení. Doporučené množství je 2 mg produktu na centimetr čtvereční kůže. Na celé tělo průměrného dospělého je to asi šest čajových lžiček krému. Použijete-li jen polovinu, sníží se úroveň ochrany o dvě třetiny!“

Dejte si dvě vrstvy

Opalovací krém je důležité nanášet rovnoměrně, nejlépe ve dvou vrstvách. Při druhé aplikaci se často zatřou místa zapomenutá při té první. Zvláštní pozornost věnujte citlivým místům, jako jsou nos, rty a uši. Často se také zapomíná na partie kolem okrajů plavek, na klíční kosti, hřbety rukou či nárty.

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„V Evropské unii je prodej opalovacích krémů regulovaný, a tak se můžeme spolehnout, že faktor na obalu poskytuje deklarovanou ochranu proti UVB záření,“ připomíná lékař Jan Kučera.

„Je ale dobré kupovat krémy i s ochranou ve spektru UVA. Poznáme je tak, že na obalu je certifikace této ochrany – nápis UVA v kroužku,“ dodává dermatolog.

Víte, že...

  • Slunce v nás navozuje pocit psychické pohody a jeho záření má význam v syntéze vitaminu D, který potřebujeme. Denně se však stačí slunit (mimo polední hodiny) patnáct minut. To stačí na to, abychom si zajistili dostatek „déčka“.
  • Podle lékařských studií denní používání ochranného opalovacího krému (alespoň SPF 15) může snížit riziko melanomu o více než 50 procent.
  • Až devadesát procent známek stárnutí kůže (vrásky, stařecké a pigmentové skvrny) může způsobit právě UV záření. Sluneční paprsky pronikají do vrchních vrstev pokožky, uvolňují tím volné radikály, které urychlují fotostárnutí a předčasné stárnutí pleti.
  • Podle výzkumu dermatologů lidé, kteří chrání svou pokožku každý den SPF krémy, vykazují zhruba o čtvrtinu menší stárnutí pokožky proti těm, kdo se každodenně nechrání.
  • UVA i UVB záření proniká i pod vodní hladinu. Proto je vhodné vybírat voděodolné opalovací prostředky. Při koupání však dochází k rychlému smývání ochranných opalovacích přípravků. Ty při pobytu ve vodě poskytují ochranu zhruba 40–80 minut, než přestanou účinkovat.
  • Ochrannou vrstvu SPF je vhodné obnovit zhruba každé dvě hodiny – a to nejen po koupání, nebo když se víc zpotíme.
  • Nejvíce bychom měli chránit před sluncem děti. Silné spálení pokožky v dětství totiž může mít i fatální následky.
  • U dětí se doporučují speciální oděvy, chránící před UV zářením, a do jednoho roku by děti vůbec neměly pobývat na přímém slunci.
  • Důležitá je i ochrana zraku certifikovanými brýlemi proti UV záření, a to jak u dětí, tak i u dospělých.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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