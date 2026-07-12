Zopakujme si to hlavní: existují dva hlavní typy UV záření – UVA a UVB. UVA představuje až devadesát pět procent UV záření dopadajícího na Zemi. Proniká hluboko do pokožky a způsobuje její předčasné stárnutí, tvorbu vrásek a pigmentových skvrn, oslabuje imunitní systém.
Dlouhodobé vystavení UVA záření patří k hlavním faktorům rizika rakoviny kůže.
UVB záření (s kratší vlnovou délkou) tvoří jen pět procent záření dopadajícího na planetu. Proniká do svrchní vrstvy kůže, ale způsobuje její spálení a tvorbu nového melaninu. Může poškodit DNA buněk, čímž zvyšuje riziko rakoviny kůže.
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Pozor u fototypu I
I když do bronzova opálená pleť už není tak „in“, jako bývala, pořád má spoustu příznivců. Ostatně slunci se v běžném životě úplně nevyhne nikdo z nás. A tak jedinou možností je SPF ochrana. Důležité je najít rovnováhu mezi dostatečnou ochranou a rozumným pobytem na slunci.
„Na pozoru se musejí mít hlavně lidé s velmi světlou kůží (fototyp I) a ti, kdo mají na těle mnohočetná znaménka, případně u nich někdo v rodině prodělal rakovinu kůže,“ radí dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.
„Pro ně platí přísná doporučení při pobytu na slunci. Opalování není vhodné ani patnáct minut a pleť je třeba chránit faktorem minimálně 50,“ vysvětluje lékař.
Fototyp I charakterizuje velmi světlá, pihatá pokožka, zrzavé nebo velmi světlé blond vlasy a pokožka, která prakticky nikdy nezhnědne.
Šest čajových lžiček krému
Pokud se intenzivně neopalujete, lze použít SPF 25–30 (nikdy ne nižší než 15), a to i když patříte k lidem s tmavší pokožkou. Krém nanášejte minimálně dvacet minut před sluněním, aby měl dost času se vstřebat.
„Velmi důležité je, kolik opalovacího přípravku na tělo nanesete,“ upozorňuje dermatolog. „Špatné dávkování je nejčastější příčinou spálení. Doporučené množství je 2 mg produktu na centimetr čtvereční kůže. Na celé tělo průměrného dospělého je to asi šest čajových lžiček krému. Použijete-li jen polovinu, sníží se úroveň ochrany o dvě třetiny!“
Dejte si dvě vrstvy
Opalovací krém je důležité nanášet rovnoměrně, nejlépe ve dvou vrstvách. Při druhé aplikaci se často zatřou místa zapomenutá při té první. Zvláštní pozornost věnujte citlivým místům, jako jsou nos, rty a uši. Často se také zapomíná na partie kolem okrajů plavek, na klíční kosti, hřbety rukou či nárty.
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„V Evropské unii je prodej opalovacích krémů regulovaný, a tak se můžeme spolehnout, že faktor na obalu poskytuje deklarovanou ochranu proti UVB záření,“ připomíná lékař Jan Kučera.
„Je ale dobré kupovat krémy i s ochranou ve spektru UVA. Poznáme je tak, že na obalu je certifikace této ochrany – nápis UVA v kroužku,“ dodává dermatolog.
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Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.