Nějakou míru spálení od sluníčka zažil nejspíš každý. Projevuje se zarudnutím kůže, mírným otokem, svěděním či napětím pokožky, případně puchýřky. Při těžším popálení může tyto symptomy doprovázet bolest hlavy, zimnice, pocit zvýšené teploty a únava.
V takovém případě je důležité spálenou kůži okamžitě hydratovat – ať už přípravky po opalování s obsahem panthenolu, nebo i zvýšeným příjmem tekutin. Pokud máte bolestivé puchýře, zvažte návštěvu lékaře.
Prevence a léčba
„Nejběžnější forma sluneční alergie – tzv. polyformní sluneční erupce – se nejčastěji projevuje zarudnutím pokožky, svědivou vyrážkou či výskytem mokvajících puchýřků. Příznaky alergie se mohou projevit i několik hodin po slunění. Nejčastěji postihuje místa, která byla vystavena slunečnímu záření,“ vysvětluje Michal Závacký z portálu ProAlergiky.cz.
Vzácnější je pak sluneční kopřivka. Ta má obvykle závažnější průběh a příznaky se mohou objevit po několika minutách slunění. Kromě svědění ji mohou doprovázet bolesti hlavy nebo dýchací obtíže. V případě spálení pokožky i alergie na slunce platí několik preventivních opatření.
Tím nejdůležitějším je chránit pokožku před slunečními paprsky – vyvarovat se delšího pobytu na slunci, omezit opalování mezi 11. a 15. hodinou a chránit se vhodným oblečením včetně pokrývky hlavy.
Před sluněním používejte vhodný opalovací přípravek s vysokým ochranným faktorem (50+) a jeho aplikaci po několika hodinách opakujte. Důležitá je i péče po opalování.
Může za to „opalovák“?
Nejen sluneční alergie může být příčinou vzniku vyrážek objevujících se po pobytu na slunci.
Problém může paradoxně způsobovat i to, co má pokožku chránit, tedy opalovací přípravky. „Pokud máte po opalování nepříjemné kožní projevy a vyzkoušeli jste řadu značek a faktorů, ale bez efektu, váš problém může spočívat v kontaktní alergii na opalovací kosmetiku,“ vysvětluje Závacký.
Alergie může vznikat na řadu složek opalovacích přípravků, nejčastěji jde o vonné nebo konzervační látky. „Pokud víte, že vaše pokožka někdy reaguje na kosmetiku, vždy nový přípravek před nanesením na tělo otestujte na kousku kůže. Pokud už svůj alergen znáte, vybírejte a používejte jen přípravky s bezpečným složením,“ radí odborník.
V žádném případě ale přípravek s ochranným faktorem nevynechávejte. Je to neuvěřitelné, ale pokožka si pamatuje každé spálení i z úplného dětství. Veškeré vlivy se pak sčítají, a tak se násobí i riziko tvorby nádorů.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.