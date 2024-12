Hluk může škodit zdraví i psychice. Jak se naučit žít se zvuky a šumy

Sluchátka nechte raději doma Pracovníci na železnici by vám bohužel mohli vyprávět, kolik smrtelných nehod zavinila sluchátka, a nebyla jen na uších teenagerů. Běžně potkáváte lidi na ulicích, kteří je mají nasazená, dokonce se někdy i vlní v rytmu hudby. Izolace od prostředí je sice uklidňuje, ale také vystavuje velkému nebezpečí. Troubení auta by možná slyšeli, ovšem to, že za nimi něco jede, často vůbec ne. Ženy, co jdou večer po tmě samy ulicemi a mají sluchátka, hodně riskují přepadení, ty, jimž se něco takového stalo, do poslední chvíle netušily, že za nimi někdo jde. Šumy, ať už jsou jakékoli výšky a hloubky, chrání lidi před riziky. Učte se od zvířat – nastražují slechy, aby byla víc v bezpečí, zatímco člověk se sám o tuhle možnost dobrovolně připravuje. A což teprve libé pocity! Vidíte, jak na břehu moře sedí lidé se sluchátky, místo aby poslouchali šplouchání vln. Lesem jde někdo s „ucpanýma ušima“ a vůbec ho nezajímá jemné šustění listí či zvuky ze vzdálené vesnice. Sluch sice není vyřazen z provozu, ale mozek dostává prostřednictvím uší jen jeden druh informace. Ani doma byste ale neměli sluchátka zbytečně používat. Víte, že vám utíká polévka na plotýnce a syčí o sto šest? Případně, že ze sousední zahrady někdo volá už nějaký čas o pomoc? K vnímání okolí sluch nutně patří.