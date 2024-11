Nová naděje v léčbě rakoviny slinivky. Pomoct by měl krevní test

Takzvaný lipidomický test by měl být schopen identifikovat v krevním vzorku případné přednádorové změny. Do budoucna by se tak mohl stát nástrojem pro screening nádorových onemocnění slinivky břišní.

Na studii spolupracuje společnost Lipidica s gastroenterology a onkology. Klíčovými partnery jsou Fakultní nemocnice Olomouc a Masarykův onkologický ústav. Do studie by se mělo zapojit 15 center po celé republice.

Často už bývá pozdě na záchranu

Podle expertů z České gastroenterologické společnosti (ČGS) onemocní každý rok rakovinou slinivky přibližně 2400 lidí a téměř 2200 jí za stejné období podlehne, přičemž odborníci předpokládají, že v roce 2030 bude tato nemoc druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění.

„Rakovina slinivky břišní patří mezi nejagresivnější nádory vůbec – do poslední chvíle je bez příznaků, přestože se vyvíjí více než deset let. Když začnou potíže, bývá už na léčbu obvykle pozdě. Jedinou nadějí na vyléčení je operace, ke které však dospěje jen asi dvacet procent nemocných. Zbytek pacientů se bohužel nachází ve stadiích, kdy se jim snažíme prodloužit život v co nejlepší kvalitě,“ uvádí profesor Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc.

Odlišné složení lipidů

U pacientů v pokročilém stadiu rakoviny slinivky se průměrná doba dožití pohybuje kolem jednoho a půl roku, pokud je však nemoc odhalena včas, mohou žít až šestkrát déle.

„Víme, že u těch, kteří nádor slinivky břišní mají, se liší množství a složení lipidů. Právě probíhající studie ukáže, zda bude test schopen z krve odhalit změny v lipidech u rizikových jedinců, kteří se cítí být zdraví, a přesto se už v jejich těle něco děje,“ vysvětluje profesor Urban.

Pokud se účinnost testu prokáže, půjde o naprostý přelom v léčbě rakoviny slinivky břišní.

„V současné době nemáme moc možností, jak vyhledat lidi, kterým hrozí, že nemoc dostanou. A vzhledem k finanční, kapacitní a medicínské náročnosti nemůžeme provádět specializované preventivní vyšetření všem. S odběrem krve je to ale jinak. Desetiletí toužíme po tom, abychom byli schopni najít nemoc včas – zrovna u této choroby je to naprosto klíčové,“ říká docent Jan Trna, primář Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu.

Rizikové skupiny pacientů

Přednádorové změny nebo rakovinu v rané fázi nyní pomáhá odhalit program včasného záchytu karcinomu pankreatu. Screeningový program je v současnosti určen pouze lidem, jejichž celoživotní riziko u tohoto druhu rakoviny je vyšší než pět procent.

„V nově zřizovaných centrech vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii, kam patří i naše pracoviště, podstupují rizikové osoby pravidelné vyšetření slinivky břišní magnetickou rezonancí a endoskopickou ultrasonografií,“ říká docent Ilja Tachecí, předseda ČGS a přednosta II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

Mezi rizikové jedince patří ti, kteří trpí dědičnou formou chronického zánětu slinivky břišní nebo mají dva a více přímých příbuzných s nádorovým onemocněním pankreatu. Ohroženi jsou však také nositelé určitých genetických mutací – například mutace v genu BRCA1 a BRCA2, které jsou zároveň původcem nádorů prsů a vaječníků.

Nákladná diagnostika

„Rizikové osoby k nám chodí na kontroly pravidelně jednou ročně. V rámci této studie jim, s jejich informovaným souhlasem, navíc odebereme krev, kterou pak ve formě plazmy posíláme do laboratoře Lipidica,“ dodává profesor Urban.

Studie tedy zkoumá krev od rizikových jedinců, kteří jsou zatím zdraví, i od těch, kteří už nádor mají, ale pouze malý, to znamená operabilní.

„Dosavadní diagnostické metody jsou sice velmi účinné, ale zároveň nákladné a pro pacienta nepříjemné, test na základě běžného odběru krve bude pro klinickou praxi velkým přínosem. Náš lipidomický test LDPC je založen na patentově chráněné metodice a kombinuje poznatky analytické chemie, biostatistiky a dalších vědních oborů,“ dodává Karolína Kašparová, ředitelka firmy Lipidica.