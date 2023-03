Zánět slepého střeva může být zrádný. Příznakem nebývá jen bolest břicha

Mnoho lidí má za to, že je to naprosto zbytečný orgán. Vždyť je slepé a ještě k tomu střevo. V podstatě se pro mnohé jedná o něco tak hloupého jako zuby moudrosti. Teprve před pěti lety ovšem přišli vědci z Arizonské univerzity na to, že apendix tak úplně bezvýznamný není. Podle nich totiž pomáhá obnovovat střevní mikroflóru. „Tím pádem je důležitý pro lidskou imunitu. Bez něj by se tělo hůř bránilo třeba infekcím,“ uvádí se v závěru studie.

Už proto byste jím neměli tolik opovrhovat. A určitě sledujte, co se s ním děje. Zánět slepého střeva je tím nejběžnějším problémem. Prodělala ho spousta lidí. Pokud se na něj přijde včas, provede se rychlá a pro lékaře běžná operace a je po problému. Při zanedbání příznaků může ovšem dojít až k protržení střeva. A to už je velký problém, který může skončit i smrtí.

„Břicho se pak zaplní hnisem, což ho ucpe. I to se dá řešit, ale někdy je prostě pozdě,“ varuje lékařka Chris Youngová. Dalšími vážnými komplikacemi mohou být zánět pobřišnice nebo celková sepse. I ty mohou být v případě pozdního zásahu fatální.

Proto je jasné, že je potřeba v prvé řadě rozpoznat příznaky zánětu. Mysleli jste si, že není nic lehčího. Zeptali jsme se deseti lidí a kromě bolesti břicha, kterou ještě někteří umístili na jeho druhou stranu, jsme už žádný jiný symptom z dotázaných nevydolovali. Proto zdůrazňujeme: bolest břicha se projevuje hlavně na pravé straně, ale není jediným varovným signálem.

„Pacienti bývají také malátní, mívají zvýšenou teplotu a srdce jim tepe mnohem rychleji než obvykle,“ vypočítává odbornice. Pacienti také často trpí průjmem nebo naopak zácpou, trápí je nechutenství a mají sklon ke zvracení.

Pokud získáte podezření, že vás „slepák“ zlobí, s návštěvou lékaře neotálejte. Ten provede test pohmatem, někdy k tomu přidá i digitální rektální vyšetření. Aby vyloučil infekci, může přistoupit také k prozkoumání krve a moči nebo k dalším vyšetřením.

Posléze se většinou daná oblast (jedná se jen o nepatrný koneček střeva) odstraní chirurgicky. Toho se nemusíte bát – pokud je vše v pořádku, trvá zákrok pár minut a rekonvalescence probíhá bezproblémově. Jen se sportem musíte cca šest týdnů počkat.

Chcete zánětu předejít? Prevence apendicitidy není lehká, v podstatě se můžete chránit pouze stravou. Ta musí obsahovat hodně vlákniny. To je důvod, proč se třeba v Africe nebo v některých oblastech Asie vůbec nevyskytuje. Potravin na ni bohatých tam mají víc než dost. Jezte proto pravidelně hlavně ovoce a zeleninu, loupaný hrách, fazole, čočku a celkově luštěniny, ovesná jídla, hnědou rýži nebo celozrnné výrobky.

Po operaci se šetřete

Pokud už se chirurgickému zákroku nevyhnete, dbejte posléze pokynů lékařů. Jinak si můžete operované místo poničit a mít zdravotní komplikace. Jaké jsou tedy zásady při rekonvalescenci doma?