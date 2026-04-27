Na TikToku se v posledních měsících šíří trend takzvaných „sleepy girl mocktails“. Domácí nealkoholické nápoje mají usnadnit usínání a přispívat ke kvalitnějšímu spánku. Recept je jednoduchý: višňová šťáva, magnesium a trochu perlivé vody.
Za tvrzením, že nápoj může pomoci se spánkem, stojí právě kombinace višní a magnesia. Višně totiž obsahují spánkový hormon melatonin. Magnesium ho přímo neobsahuje, ale přispívá k jeho tvorbě, reguluje spánkový cyklus a navíc hraje roli při uvolnění svalového napětí a zklidnění nervového systému, uvádí magazín WebMD.
Proč by to mohlo fungovat
Na první pohled to dává smysl. Višně patří mezi hrstku potravin, které melatonin přirozeně obsahují. Z ovoce jsou to ještě třešně, jahody, hroznové víno, kiwi, mango či goji, u višní je však obsah nejvyšší. Některé menší studie naznačily, že právě višňová šťáva může pomoci prodloužit spánek nebo zlepšit jeho kvalitu.
Hořčík neboli magnesium pak hraje důležitou roli v regulaci nervového systému. Podílí se na tvorbě melatoninu a zároveň pomáhá snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu, který může usínání narušovat. Pro užívání před spaním se obvykle doporučuje magnesium glycinát – někdy se prodává i pod názvem magnesium bisglycinát.
|
Zázračný nápoj, nebo jen babská rada?
Zásadní háček je v tom, že většina důkazů se týká jednotlivých složek – ne samotného nápoje.
„Neexistují konkrétní vědecké důkazy o přínosech takových nápojů, ale existují studie naznačující, že jak višně, tak hořčík mohou samostatně přispět ke zlepšení kvality a délky spánku,“ říká Ruchir P. Patel, americký lékař a specialista na spánkovou medicínu.
Jak si nápoj připravit?
Ve sklenici smíchejte:
Někteří TikTokeři přidávají led, případně „mocktail“ dochucují citronem. Doporučuje se pít večer, zhruba hodinu před spaním.
Podle odborníků z Cleveland Clinic se navíc obsah melatoninu ve višňové šťávě může lišit, záleží na druhu ovoce. Obecně jsou účinky višní prozkoumané relativně málo. Jisté však je, že výsledný efekt takového nápoje závisí i na dalších faktorech, jako je stres, spánkový režim nebo celkový zdravotní stav.
Síla může být v rituálu
Část účinku pak podle odborníků může být čistě psychologická. Večerní příprava nápoje může fungovat jako signál pro tělo, že se blíží čas odpočinku. Funguje to podobně, jako když si před spaním dáme teplou sprchu nebo třeba odložíme mobil a čteme si knížku.
Takové rituály nám pomáhají zpomalit a oddělit aktivní část dne od spánku. Právě pravidelnost a opakování podobných návyků přitom patří mezi základní doporučení pro rychlejší usínání a kvalitnější spánek. Nápoj tak může fungovat spíš jako psychologický spouštěč klidového režimu než jako domácí „medicína“.
|
Bez spánkové hygieny to nepůjde
Odborníci se shodují, že základem kvalitního spánku zůstávají osvědčené návyky. Patří mezi ně pravidelný čas usínání a vstávání, omezení modrého světla ve večerních hodinách nebo dostatek pohybu během dne. Důležitou roli hraje také prostředí – tma, ticho a nižší teplota v ložnici.
Nealkoholický koktejl pro lepší spánek může být užitečný především pro ty, kteří si chtějí zpříjemnit večerní rutinu. Naopak u vážnějších nebo dlouhodobých problémů se spánkem pravděpodobně stačit nebude. V takových případech je vhodné zaměřit se na širší změny v životním stylu nebo se poradit s odborníkem.