Velký sladký chaos. Víte, jak se vyznat ve sladidlech a čím nahradit cukr?

Slazeno xylitolem. Hrdý nápis na láhvi bylinkového sirupu by teoreticky měl znamenat, že jde o něco mnohem lepšího, než je cukr. Protože proč by se tím výrobce jinak chlubil, že? Jenže už to slovo, xylitol, je vyznavačům kvalitního a přirozeného jídla podezřelé – zní jako nápis na barelu ve skladu místní chemičky… Vyznat se v chaosu moderních sladidel je často oříšek i pro odborníky, takže normální člověk se v tom plácá naprosto zákonitě.