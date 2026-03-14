Vyvolat škytavku může pití alkoholu či bublinkových limonád, rychlá konzumace jídla, kombinování teplého a studeného pokrmu nebo také špatné trávení.
Obvykle trvá jen chvíli a sama odezní, u většiny lidí je záchvat škytavky záležitostí dvou minut. Škytání může být nedůležitým jevem, se kterým se prostě občas setká každý z nás, ale může jít i o příznak vážné nemoci.
Kdy se škytáním k lékaři?
Pozornost si škytání zasluhuje zejména tehdy, když během krátké doby nezmizí, je úporné a únavné nebo se neustále vrací. V takovém případě je třeba navštívit lékaře. Může jít o vážné onemocnění, dokonce může být i projevem stavu, který vážně ohrožuje život.
Z obyčejné škytavky se může stát závažný problém, který souvisí s onemocněním srdce, aorty, plic, dutiny břišní nebo třeba jícnu. V takových případech se nemocný člověk nevyhne operativnímu zákroku.
První pomoc podle odborníků
- Posaďte se rovně, prudce vydechněte a zadržte dech na třicet vteřin. Opakujte takto pětkrát za sebou.
- Nalijte si čistou vodu a pořádně se napijte. Když škytavka nepřestane, vezměte sklenici vody a napijte se ještě několikrát po malých doušcích při jednom nádechu.
- Dýchejte do papírového (ne plastového) sáčku nebo do dlaní. Bránice dostane méně kyslíku a nastolí úsporný režim.
- Pokud škytavka nepřestává, vyhledejte lékaře.
Babské rady také pomáhají
- Dejte si pod jazyk kostku cukru s trochou octa, nechte rozpustit a pak polkněte.
- Vypijte neředěnou šťávu z půlky citronu.
- Nechte se plácnout do zad mezi lopatky. Podobný princip je, když vás někdo vyleká nebo nečekaně zatahá za ucho.
- Spojte ruce za zády, předkloňte se dopředu a snažte se rychle polykat vodu, kterou vám podává druhá osoba.
- Na lžičku naberte hořčici a přidejte pár kapek octa, snažte se sousto držet chvíli v ústech.
- Přiložte za krk sáček s ledem nebo ručník namočený ve studené vodě.
I miminka mají škytavku
Nepříjemným škytáním trpí často i novorozenci a kojenci. Ve většině případů vzniká škytavka u miminek tak, že se žaludek s příjmem jídla náhle roztáhne, což způsobí podráždění hlavního dýchacího svalu – bránice. Ta se následně začne stahovat. Přibližně okolo jednoho roku se četnost škytání u většiny dětí snižuje, až postupně mizí.
Jak miminkům od škytavky pomoci? Dojde-li ke škytání během kojení, je nejlepší pokračovat v krmení, většinou to škytavku pomůže zastavit. Škytá-li miminko mimo dobu krmení, dejte mu lehce napít mateřského nebo umělého mléka. Tekutiny často pomohou uvolnit stažený jícen.
Některým dětem pomáhá, když je držíte ve vzpřímené poloze, dokud škytavka nepřejde. Osvědčeným způsobem je i jemné fouknutí do tváře, které způsobí, že dítě začne rychleji dýchat, čímž se změní pohyb bránice. Nic nezkazíte, když otevřete okno nebo půjdete s dítětem ven. Náhlý přísun chladného vzduchu může změnit rytmus dechu a škytavku tak zastavit.
Jak pomoci psům?
Stejně jako u lidí je i u psů a dalších savců škytání běžným jevem. Pokud je ovšem frekvence extrémně častá, může se jednat o parazitární či jinou infekci. Například škrkavky frekvenci škytání zvyšují. Další opomíjenou příčinou škytání u psů je pozření kořeněného jídla. Psí zažívací trakt není přizpůsobený k trávení takové potravy. Psi jsou masožravci, lidé jsou všežravci. Díky tomu krmení psa zbytky od stolu není vhodné, a to nejen kvůli zvýšené frekvenci škytání.