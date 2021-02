Muž má extrémní zakřivení páteře, na potřebnou operaci nemá peníze

Jayford se už s křivou páteří narodil. V té době ale deformace nebyla zdaleka tak extrémní. Postupem let se páteř ještě víc ohýbala. Kdyby pravidelně cvičil už od dětství, možná by jeho stav nyní nebyl tak vážný.

Muž pochopitelně nyní trpí velkými bolestmi a operace by pro něj byla vysvobozením. Jeho rodina však nemá dostatek peněz na lékaře. Operace je pro ni něčím nedosažitelným. Nikdy by sami nedokázali sehnat tolik peněz.

Matka muže pracuje jako trhovkyně s velmi malým příjmem. Podobně je na tom i jeho otec. Bratr se živí jako marketingový asistent, ale ani ten nemá plat, který by pokryl náklady za zdravotnickou péči. Pomáhá totiž rodině uživit i další sourozence.

„Mnohokrát jsme ho chtěli vzít k nějakému specialistovi, ale nikdy se nám nepodařilo sehnat někoho, kdo by to udělal zadarmo. Nemáme ponětí, co jeho stav způsobilo. Horší se to, když dostane epileptický záchvat. To se jeho tělo dostane do křečí a je to špatné. Je hodně ohnutý, výškou se vyrovná desetiletému chlapci, a ne dospělému muži,“ sdělil mužův starší bratr Tristan.

V jedné domácnosti žije dohromady pět bratrů s matkou a otcem. Všichni se snaží bratrovi se skoliózou co nejvíc pomáhat a ulevovat mu od bolesti.

„Víme, že na světě je mnoho lidí, kteří také potřebují lékařskou péči. Doufáme, že když náš příběh zveřejníme, třeba se dostane k někomu, kdo bude mít zájem provést léčbu,“ doplnil bratr, který už obvolal mnoho specialistů, ale vždy byl odmítnut kvůli penězům.