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Sklapovačky na ploché břicho nestačí. Odbornice radí, co opravdu funguje


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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Dřete v posilovně, cvičíte doma, ale bříško se stále nechce zpevnit? Možná děláte chybu, která brzdí většinu žen. Odbornice vysvětlují, proč samotné sklapovačky nestačí a co opravdu pomáhá k vysněné postavě.

Mnoho žen věří, že když budou každý den poctivě cvičit břicho, výsledky se brzy dostaví. Jenže realita bývá jiná.

„Pokud začnete posilovat pouze problémové partie, posílí se svalová hmota pod podkožním tukem a oblast se může paradoxně ještě zvětšit,“ vysvětluje nutriční terapeutka Kristýna Kubíková.

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Právě proto je podle odborníků nejdůležitější správně nastavený kalorický deficit. Tělo musí přijímat méně energie, než kolik vydá. Jen tehdy začne spalovat uložené tuky.

„Ideální je deficit kolem 500 kcal denně. Díky tomu člověk zbytečně nehladoví a neztrácí svalovou hmotu,“ radí nutriční terapeutka Kubíková.

Opravdu jste to, co jíte!

Velkou roli hraje také skladba jídelníčku. Základem jsou kvalitní bílkoviny, které zasytí a pomáhají chránit svaly během hubnutí. Chybět by neměly ani komplexní sacharidy a zdravé tuky.

30. července 2009

Cvičení

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Odbornice doporučuje zaměřit se například na celozrnné pečivo, rýži, brambory nebo rostlinné tuky. Důležitý je také dostatek vlákniny, která podporuje trávení a pomáhá udržet stabilní hladinu energie během dne. Vyplatí se proto zařadit více zeleniny, luštěnin nebo ovesných vloček.

Hodiny na běžeckém pásu samy o sobě vysněnou postavu nezaručí. „Ideální je kombinace kardia a silového tréninku. Posilování stimuluje svalovou hmotu a celkově zpevňuje postavu,“ upozorňuje nutriční terapeutka.

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Mnoho žen se stále bojí činek ze strachu, že budou působit příliš svalnatě. Podle odborníků je ale opak pravdou. Silový trénink pomáhá vytvarovat postavu, zpevnit bříško i stehna a navíc podporuje rychlejší metabolismus.

Nekonečné kardio nestačí

Fitness trenérka Klára Šindelářová doporučuje dřepy, výpady nebo plank. „Základem je pevný střed těla, takzvaný core,“ vysvětluje.

Na břicho podle ní fungují například zkracovačky, boční plank nebo přitahování kolen k hrudníku. Skvělé výsledky přináší také pravidelná svižná chůze, která podporuje spalování tuků a nezatěžuje klouby tolik jako intenzivní běh.

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Odborníci zároveň připomínají, že žádné zázračné cviky pouze na „madla lásky“ neexistují. Klíčem je pravidelnost, trpělivost a celkově zdravý životní styl.

Výsledky totiž nepřijdou přes noc, ale když tělu dáte čas, odmění se vám pevnější a štíhlejší postavou. Velkou roli přitom hraje i regenerace. Nedostatek spánku totiž zvyšuje chuť na sladké a může hubnutí výrazně zpomalit.

Malý trik, který pomáhá při hubnutí

Málokdo si uvědomuje, že při hubnutí nehraje roli jen počet kalorií, ale i správné načasování jídel a pravidelnost. Odborníci upozorňují, že dlouhé hladovění během dne často vede k večernímu přejídání a zbytečným chutím na sladké.

Pomoci může jednoduché pravidlo – jíst pravidelně a do každého hlavního jídla zařadit bílkoviny. Díky nim vydrží pocit sytosti déle a tělo lépe chrání svalovou hmotu i během redukce váhy.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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