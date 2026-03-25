Poznejte účinky sirtfood diety a hubněte jako celebrity

Sirtfood dieta slibuje hubnutí bez drastického hladovění díky potravinám, které aktivují spalování tuků. Jak funguje, co jíst a proč ji milují celebrity? Zjistěte, zda je tento trend jen módní hit, nebo skutečně účinný způsob, jak konečně zhubnout.
ilustrační snímek | foto: Canva

Není to tak dávno, co jenom hrstka dobře informovaných odborníků na výživu slyšela o sirtuinech, tedy enzymech z určitých potravin, které mimo jiné pomáhají při hubnutí.

Velkou pozornost jim věnovaly a věnují hlavně celebrity a takzvaná sirtfood dieta je v současné době jedním z nejžhavějších trendů při pokusech o dokonalou postavu.

Jak přesně funguje sirtfood dieta?

Začleňte alespoň dvě sirtfood potraviny do každého hlavního jídla. To se vám podaří snadno díky našemu seznamu a receptům pro inspiraci. Kromě toho se snažte vyhýbat klasickým svačinám. Místo nich můžete odpoledne zvolit zelené sirtfood smoothie. A dbejte na to, abyste pila minimálně 2,5 litru vody denně. Tak vaše nadbytečná kila zaručeně poletí dolů!

Tajemství zázračné látky

Sirtfood dieta je stravovací plán založený na konzumaci potravin s vysokým obsahem polyfenolů, které v těle aktivují skupinu sedmi enzymů zvaných sirtuiny. Pomáhají tělu fungovat tehdy, když omezí energetický příjem.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Tyto enzymy chrání tělo před záněty, posilují imunitní systém, pomáhají při budování svalů a výrazně podporují spalování tuků. Ale umí toho ještě víc, mimo jiné také zpomalují buněčný metabolismus, postarají se i o to, abyste vypadala déle mladistvá a vitální.

Pochutnáte si

Přestože název zní „exoticky“, nepotřebujete žádné výjimečné potraviny. Naopak, sirtuiny najdete v běžně dostupném ovoci a zelenině, jako jsou zelená jablka, jahody, maliny a borůvky, kapusta, rukola či celer.

A kromě toho tahle dieta nezakazuje ani některé „neřesti“, pokud obsahují správné látky, jako je například hořká čokoláda (s minimálně 85 % kakaa), káva, červené víno, vlašské ořechy, kurkuma, olivový olej nebo zelený čaj (matcha).

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Sirt potraviny jsou bohaté na živiny a bílkoviny, takže tělo dostane vše, co potřebuje. Během procesu hubnutí se tělo navíc očišťuje od škodlivých toxinů.

Sirtfood dieta umožňuje opravdovou dlouhodobou redukci váhy, protože uchovává svalovou hmotu, a předchází tak jojo efektu. Díky tomu je to dieta vhodná i pro ty, kdo mají jen malou nadváhu, začali sportovat, ale přesto by chtěli zhubnout ještě pár kil.

Sirtfood smoothie

1 dávku koktejlu, který tvoří základ sirtfood diety, připravíte z těchto ingrediencí: • 75 g kapusty • 30 g rukoly • 5 g petrželové natě • 2 řapíky celeru • 1 lžíce nastrouhaného zázvoru • půlka středně velkého zeleného jablka • šťáva z poloviny citronu • půl čajové lžičky prášku matcha

Postup: Všechny ingredience postupně rozmixujte, začněte kapustou, rukolou a natí z petržele. Přidejte řapíky celeru, na kousky nakrájené jablko zbavené jádřince a nastrouhaný zázvor. Přilijte citronovou šťávu a nakonec vmíchejte matcha prášek.

Myslete ovšem na to, že tato dieta může fungovat jen jako dobrý začátek změn vašeho jídelníčku a zdravého životního stylu, dlouhodobě udržitelná je přece jen vyvážená strava v kombinaci s pravidelným pohybem, nejlépe venku na čerstvém vzduchu.

Držela ji britská zpěvačka Adele, která shodila 40 kilogramů. Mezi další příznivce patří například Gigi Hadid – americká supermodelka je fanynkou jídelníčku bohatého na sirtuiny. Pippa Middleton, mladší sestra princezny Kate, údajně použila sirtfood dietu jako součást své přípravy na svatbu. Conor McGregor, slavný zápasník MMA, využíval principy sirtfoodu pro dosažení špičkové fyzické kondice a regulaci váhy.

Seznam 25 sirtfood potravin

Ideální při nakupování nebo na lednici – budete mít stále na očích, ve kterých potravinách se sirtuiny skrývají.

Kapusta, červené víno, hořká čokoláda (s 85% kakaa), jahody, borůvky, vlašské ořechy, rukola, petrželka (listová), sójové boby (a výrobky jako tofu nebo miso), červená cibule, extra panenský olivový olej, pohanka (ve formě krup nebo soba nudlí), kurkuma, zelený čaj matcha, libeček, kapary, chilli, řapíkatý celer, zelená jablka, datle, čekanka, černý rybíz, pekanové ořechy, káva (neslazená černá), kakao (čistý prášek).

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru

Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

Luxusní krajky i průhledné kousky: Podívejte se, co nosí slavné krásky

Slavné dámy ve spodním prádle

Přemýšlíte nad pořízením krásného sexy spodního prádla? Inspirujte se v naší galerii slavnými kráskami, které se nebály jít s kůží na trh a ukázaly se v krajkových i průhledných módních kouscích,...

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

Pastelové oživení: móda jemná jako jaro samo vás omladí

Růžový kabátek můžete klidně kombinovat s tmavými kalhotami, jen přidejte...

Jarní trendy letos sázejí na jemnost a optimismus. Pastelové odstíny růžové nebo světle modré vnášejí do šatníku pocit svěžesti a klidu.

25. března 2026

Přivítejte kosmetické jaro. V líčení vsaďte na máslově žlutou a mechovou

Červená rtěnka je nejen sexy, umí probudit pozitivní ženskou energii.

V kráse se jaro neprojevuje snahou být za každou cenu vidět, jde primárně o to působit svěže. Umíte to?

25. března 2026

Zábava, nebo nebezpečná závislost? Udělejte si test, jak jste na tom s pornem

Ilustrační snímek

Snad každý už někdy viděl porno. Možná i vy ho příležitostně sledujete. Pouštíte si ho, abyste zahnali nudu, uvolnili stres či utekli od problémů? Možná se ze sledování sexuálních scén stal nezdravý...

25. března 2026

Poznejte účinky sirtfood diety a hubněte jako celebrity

Smoothie je při redukci hmotnosti vhodnější než dieta, při které pouze pijete...

Sirtfood dieta slibuje hubnutí bez drastického hladovění díky potravinám, které aktivují spalování tuků. Jak funguje, co jíst a proč ji milují celebrity? Zjistěte, zda je tento trend jen módní hit,...

25. března 2026

Mám dobré geny, ale estetická medicína je úžasná, říká Olga Menzelová

Pamětní medaile vznikají v produkci České mincovny. První kus osobně vyrazila...

S Olgou Menzelovou jsme se potkali v České mincovně v Jablonci nad Nisou, kam přijela vyrazit pamětní medaili vydanou na počest nedožitých 88. narozenin Jiřího Menzela. Povídali jsme si nejen o jeho...

25. března 2026

Nemáme právo veřejně komentovat každý názor, říká guru etikety o chování na sítích

Premium
Libor Neuwirth

Praděda Libora Neuwirtha pracoval u koní. Na fotografii, kterou ukazuje, stojí fešák v kalhotách a košili s kravatou, má na sobě vestu. „Dneska by byl v montérkách,“ říká elegantní mladík v obleku,...

24. března 2026

Ženu skalpoval stroj v práci, v nemocnici bojovala o život

Žena přišla o vlasy v práci. Málem ji to stálo život.

Devětadvacetiletá Anna Rachfalová původem z Polska pracovala ve Velké Británii jako operátorka stroje ve výrobě. Vždy si dávala pozor a dodržovala bezpečností pokyny. Jednou se ale jeden ze strojů...

24. března 2026  8:34

Epilepsie změnila vše. Ze zdravého dítěte se stal syn odkázaný na péči druhých

Ilustrační fotografie

Život s dítětem s hendikepem není jednoduchý, ale umožní vám poznat vaši vnitřní sílu. Velice si vážím lidí, kteří se o lidi s postižením starají. Čtenářka Kateřina napsala další díl seriálu Můj boj...

24. března 2026

Čas sukní je tu. Vyberte si z trendů ten nejlepší střih pro vaši postavu

Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní,...

Zimě zazvonil umíráček, sluníčko se pomalu hlásí o slovo a na řadu přichází i obměna šatníku. Vsaďte na sukně, aktuálně se nosí v tolika variantách, že si stoprocentně vyberete tu pravou.

24. března 2026

Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč

Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.

24. března 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Jak nosit plavky v roce 2026. Miss ukázala outfity na pláž i do města

Plavky už dávno nejsou jen na pláž. Podle Fashion Island se letos mění v...

Plavky už dávno nepatří jen na pláž. Podle Lucie Augustinové z Fashion Island letos plavky všech střihů a barev povýšily a mění se v klíčový módní kousek celého outfitu – nosit se budou jasné barvy...

24. března 2026

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

vydáno 24. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.