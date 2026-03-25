Není to tak dávno, co jenom hrstka dobře informovaných odborníků na výživu slyšela o sirtuinech, tedy enzymech z určitých potravin, které mimo jiné pomáhají při hubnutí.
Velkou pozornost jim věnovaly a věnují hlavně celebrity a takzvaná sirtfood dieta je v současné době jedním z nejžhavějších trendů při pokusech o dokonalou postavu.
Jak přesně funguje sirtfood dieta?
Začleňte alespoň dvě sirtfood potraviny do každého hlavního jídla. To se vám podaří snadno díky našemu seznamu a receptům pro inspiraci. Kromě toho se snažte vyhýbat klasickým svačinám. Místo nich můžete odpoledne zvolit zelené sirtfood smoothie. A dbejte na to, abyste pila minimálně 2,5 litru vody denně. Tak vaše nadbytečná kila zaručeně poletí dolů!
Tajemství zázračné látky
Sirtfood dieta je stravovací plán založený na konzumaci potravin s vysokým obsahem polyfenolů, které v těle aktivují skupinu sedmi enzymů zvaných sirtuiny. Pomáhají tělu fungovat tehdy, když omezí energetický příjem.
Tyto enzymy chrání tělo před záněty, posilují imunitní systém, pomáhají při budování svalů a výrazně podporují spalování tuků. Ale umí toho ještě víc, mimo jiné také zpomalují buněčný metabolismus, postarají se i o to, abyste vypadala déle mladistvá a vitální.
Pochutnáte si
Přestože název zní „exoticky“, nepotřebujete žádné výjimečné potraviny. Naopak, sirtuiny najdete v běžně dostupném ovoci a zelenině, jako jsou zelená jablka, jahody, maliny a borůvky, kapusta, rukola či celer.
A kromě toho tahle dieta nezakazuje ani některé „neřesti“, pokud obsahují správné látky, jako je například hořká čokoláda (s minimálně 85 % kakaa), káva, červené víno, vlašské ořechy, kurkuma, olivový olej nebo zelený čaj (matcha).
Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím
Sirt potraviny jsou bohaté na živiny a bílkoviny, takže tělo dostane vše, co potřebuje. Během procesu hubnutí se tělo navíc očišťuje od škodlivých toxinů.
Sirtfood dieta umožňuje opravdovou dlouhodobou redukci váhy, protože uchovává svalovou hmotu, a předchází tak jojo efektu. Díky tomu je to dieta vhodná i pro ty, kdo mají jen malou nadváhu, začali sportovat, ale přesto by chtěli zhubnout ještě pár kil.
Sirtfood smoothie
1 dávku koktejlu, který tvoří základ sirtfood diety, připravíte z těchto ingrediencí: • 75 g kapusty • 30 g rukoly • 5 g petrželové natě • 2 řapíky celeru • 1 lžíce nastrouhaného zázvoru • půlka středně velkého zeleného jablka • šťáva z poloviny citronu • půl čajové lžičky prášku matcha
Postup: Všechny ingredience postupně rozmixujte, začněte kapustou, rukolou a natí z petržele. Přidejte řapíky celeru, na kousky nakrájené jablko zbavené jádřince a nastrouhaný zázvor. Přilijte citronovou šťávu a nakonec vmíchejte matcha prášek.
Myslete ovšem na to, že tato dieta může fungovat jen jako dobrý začátek změn vašeho jídelníčku a zdravého životního stylu, dlouhodobě udržitelná je přece jen vyvážená strava v kombinaci s pravidelným pohybem, nejlépe venku na čerstvém vzduchu.
Držela ji britská zpěvačka Adele, která shodila 40 kilogramů. Mezi další příznivce patří například Gigi Hadid – americká supermodelka je fanynkou jídelníčku bohatého na sirtuiny. Pippa Middleton, mladší sestra princezny Kate, údajně použila sirtfood dietu jako součást své přípravy na svatbu. Conor McGregor, slavný zápasník MMA, využíval principy sirtfoodu pro dosažení špičkové fyzické kondice a regulaci váhy.
Seznam 25 sirtfood potravin
Ideální při nakupování nebo na lednici – budete mít stále na očích, ve kterých potravinách se sirtuiny skrývají.
Kapusta, červené víno, hořká čokoláda (s 85% kakaa), jahody, borůvky, vlašské ořechy, rukola, petrželka (listová), sójové boby (a výrobky jako tofu nebo miso), červená cibule, extra panenský olivový olej, pohanka (ve formě krup nebo soba nudlí), kurkuma, zelený čaj matcha, libeček, kapary, chilli, řapíkatý celer, zelená jablka, datle, čekanka, černý rybíz, pekanové ořechy, káva (neslazená černá), kakao (čistý prášek).
Článek vznikl pro časopis Tina.