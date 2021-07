Utrpěl popáleniny na pětadevadesáti procentech těla, dnes je hvězdou

Vážná nehoda se stala, když byl tehdy dvouletý chlapec na dovolené s matkou a otcem v Mexiku. Jak informoval portál Daily Mail, Joshua si tehdy na sebe v horkém dnu nalil neznámou tekutinu v domnění, že je to voda. Tělo ho začalo štípat a láhev s tekutinou odhodil.

Bohužel ji ovšem mrštil na ohřívač a tekutina vzplála. Šlo totiž o tekutý podpalovač. Otec na poslední chvíli zachránil rodinu před výbuchem. Byli však velmi popálení. Malý Joshua měl popáleniny třetího stupně na pětadevadesáti procentech těla a jeho matka vážným zraněním podlehla v nemocnici.

„Můj otec se zachoval jako hrdina a snažil se z plamenů rychle dostat mě i mou matku. Lékař mu v nemocnici sdělil, že ještě nikdy neviděl tak extrémní popáleniny na tolika procentech těla. Přežil jsem a rekonvalescence byla velmi náročná. Znovu jsem se učil chodit a bylo to velmi bolestivé,“ svěřil se v jednom z videí muž.



Joshua v nemocnici strávil nepřetržitě rok a půl a prodělal devadesát operací. Procházel mnoha bolestivými zákroky. Poslední operaci absolvoval ve dvaceti letech. Nyní se cítí dobře a má se rád takový, jaký je. Nemá v plánu žádné plastické operace a promlouvá nyní k lidem prostřednictvím sociální sítě.

„Mějte se rádi. Mějte rádi sami sebe. Buďte vděční za svůj život. Jste krásní takoví, jací jste. Já se mám rád takový, jaký jsem. Můj vzhled se mi líbí, jsem sám se sebou spokojený. Sebeláska je pro nás velmi důležitá. Nezáleží na tom, co si o našem vzhledu myslí druzí. Jde o to, abychom my měli rádi sami sebe,“ doplnil.